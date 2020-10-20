Де саме можна курити в громадських місцях? Поради юриста

В яких місцях за законом курити взагалі не можна, а в яких – тільки в спеціально відведених місцях.

Різні люди по-різному реагують на зауваження, стверджуючи, що курити – це їх вибір і це їхнє здоров’я, а, мовляв, якщо тобі не подобається – просто відійди і не дихай. Що на це все нам каже закон?

В яких саме громадських місцях не можна курити?

У статті 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» зазначено:

Курити повністю заборонено в таких громадських місцях:

в приміщенні закладів охорони здоров’я, навчальних закладів, а також на їх території;

стадіонах, спортзалах, фітнес-клубах;

у під’їздах житлових будинків;

на дитячих майданчиках;

в таксофонах і ліфтах;

у підземних переходах;

приміщеннях ресторанного типу;

в громадському транспорті, а також на їх зупинках;

Громадські місця, де курити можна тільки в спеціально відведених для цього місцях:

аеропорти і вокзали;

приміщення гуртожитків, готелів, хостелів;

всі установи, організації та підприємства, незалежно від форми власності (будь-які компанії, фірми, заводи).

Також варто зазначити, що закон поширюється на куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів.

Є і спеціальні вимоги до облаштування кімнат для куріння. Тобто, просто “відмазатися”, що тут відведене місце для куріння, не вийде.

Ваші сусіди палять у під’їзді. Як це припинити

У першу чергу, пропоную спробувати домовитись (в рамках бесіди про шкідливість куріння для людей довкола). Після цього висловіть величезне прохання більше такого не робити й повернутися у квартиру.

Але кого я обманюю? Таке не пройде!

Отже, в хід йде ст. 13 зазначеного вище закону, відповідно до якої, як ми знаємо, заборонено куріння тютюнових виробів, у під’їздах житлових будинків!

Алгоритм дій:

1) Профілактична бесіда в рамках кампанії «за здоров’я нації».

2) Вішаємо табличку з написом «куріння заборонено».

3) Робимо фото курця за улюбленим заняттям (має швидше психологічний вплив).

І якщо ваші толерантні прохання не доходять до адресата,

4) Викликаємо поліцію з районного відділу.

А поки поліція їде, курець собі йде.

У такому разі кажемо, що ми самостійно бажаємо подати заяву про адміністративне правопорушення (та на додачу фоточки, якщо є).

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5) А якщо вже і це не подіяло, то разом із сусідами скеровуємо колективне звернення до прокуратури або подаємо колективний позов до суду щодо відновлення порушених прав та припинення дій, які порушують закон.

На вулиці, біля будинку, на балконі багатоквартирного будинку – чи можна курити в цих місцях?

Дивіться у відео.

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