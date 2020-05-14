У Німеччині лікарів штрафують за куріння: емігрантка про німецьку медицину

Німецьку медицину прославляють за її високий розвиток і комфортні умови для пацієнтів. Українська емігрантка Вікторія, яка живе та працює закордоном уже кілька років, розповіла про це детальніше.
Робота в лікарнях
Вікторія вже кілька років працює в одній із клінік Німеччини, а тому зізнається, що найсучасніше обладнання, високі зарплати і повна комп’ютеризація стали для неї буденністю.
Там лікарі мають доступ до всіх даних, які оцифровані. Їхній спеціальний одяг перуть і прасують у клініці, та видають медикам свіжий кожного дня.
Взуття вони купують самостійно, але лікарня відшкодовує витрати.
А ще в медичних закладах звертають увагу на те, чи курять їхні працівники. А тому відучують їх від цього – тим, хто має шкідливу звичку, дають додаткові години роботи або штрафують.
Умови для пацієнтів
Німеччина відрізняється не лише відмінним лікуванням, але і якістю обслуговування в клініках. Там палати максимум тримісні, у кожній буде плазма та ванна кімната.
Медсестру можна викликати за допомогою спеціального пульта. Хворих забезпечують усіма гігієнічними засобами, навіть зубною щіткою та бритвою.Також по темі: Вуличні ринки в Південній Кореї: чому там не зважують товари Чому в Німеччині не купують житло: українка про життя в країні Лікар у Німеччині з українським дипломом: українка про роботу за кордоном
А харчування майже як у ресторані – пацієнтам три рази на день оголошують меню, з якого вони можуть обрати, що будуть їсти.
Більше про особливості німецької медицини – дивіться в сюжеті рубрики Емігранти.
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