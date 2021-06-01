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ICTV Ранок 01.06.2021 20:20
01.06.2021 20:20
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Секрети маркетингу. Тіна Кароль сексуально рекламувала шовкові хустинки


Рекламує шовкові хустинки без білизни народна артистка України Тіна Кароль.

Такими красивими кадрами гріх не поділитися із підписниками в Instagram!

Співачка позувала без бюсгалтера, тому коментаторям було далеко не до хустинок!

скріншот коментарів Тіни Кароль

Ось вона яка — вдала реклама…

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Нагадаємо, раніше Тіна Кароль дала інтерв’ю у рамках рубрики 33 за 3.

Фото: tina_karol

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Теги: інстаграм зірок, Тіна Кароль
01.06.2021 20:20



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