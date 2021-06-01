Секрети маркетингу. Тіна Кароль сексуально рекламувала шовкові хустинки

Рекламує шовкові хустинки без білизни народна артистка України Тіна Кароль.
Такими красивими кадрами гріх не поділитися із підписниками в Instagram!
Співачка позувала без бюсгалтера, тому коментаторям було далеко не до хустинок!
Ось вона яка — вдала реклама…
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Нагадаємо, раніше Тіна Кароль дала інтерв’ю у рамках рубрики 33 за 3.
Фото: tina_karol
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01.06.2021 20:20
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