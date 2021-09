“Притискай мене ще сильніше”. Тіна Кароль поділилась спокусливими знімками

Українська співачка Тіна Кароль позувала перед камерою з оголеними ногами та відвертим декольте.

Знаменитість поділилась сітлинами у своєму Інстаграм.

На кадрах можна побачити співачку в чутливому образі, який зкладається з чорного ліфа з глибоким декольте та напівпрозорої кофтини.

У коментарях фанати зірки гадають: чи не рядки це з нової пісні.

Сам же допис за день встиг зібрати 85 тисяч вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували, як Тіна Кароль сексуально рекламувала шовкові хустинки.

Фото:tina_karol

