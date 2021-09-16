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ICTV Ранок 16.09.2021 19:15
16.09.2021 19:15
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“Притискай мене ще сильніше”. Тіна Кароль поділилась спокусливими знімками

“Притискай мене ще сильніше”. Тіна Кароль поділилась спокусливими знімками

Українська співачка Тіна Кароль позувала перед камерою з оголеними ногами та відвертим декольте.

Знаменитість поділилась сітлинами у своєму Інстаграм.

На кадрах можна побачити співачку в чутливому образі, який зкладається з чорного ліфа з глибоким декольте та напівпрозорої кофтини.

— плювати, що забрало, головне – в унісон.

притискай мене ще сильніше до себе, – підписала Кароль.

У коментарях фанати зірки гадають: чи не рядки це з нової пісні.

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Сам же допис за день встиг зібрати 85 тисяч вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували, як Тіна Кароль сексуально рекламувала шовкові хустинки.

Фото:tina_karol

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Теги: інстаграм зірок, Тіна Кароль, шоу-бізнес
16.09.2021 19:15



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