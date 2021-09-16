“Притискай мене ще сильніше”. Тіна Кароль поділилась спокусливими знімками

Українська співачка Тіна Кароль позувала перед камерою з оголеними ногами та відвертим декольте.
Знаменитість поділилась сітлинами у своєму Інстаграм.
На кадрах можна побачити співачку в чутливому образі, який зкладається з чорного ліфа з глибоким декольте та напівпрозорої кофтини.
— плювати, що забрало, головне – в унісон.
притискай мене ще сильніше до себе, – підписала Кароль.
У коментарях фанати зірки гадають: чи не рядки це з нової пісні.Також по темі: "Скандальна" фотосесія. Тіна Кароль поділилася розкішними знімками Тіна Кароль про вокал, чоловіків і зворотній бік популярності — інтерв'ю | 33 за 3 Заробила не на концертах? Ріанну визнали найбагатшою співачкою світу
Сам же допис за день встиг зібрати 85 тисяч вподобань.
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми показували, як Тіна Кароль сексуально рекламувала шовкові хустинки.
Фото:tina_karol