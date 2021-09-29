Меркель йде у відставку: як вона стала найвпливовішим політиком Європи

Ера правління найвпливовішої європейської лідерки сучасності – Ангели Меркель – добігає кінця.

Канцлерка в епоху криз, «Тефлонова Фрау», «Дівчинка Коля» і «Мати Європи».

Стільки прізвиськ канцлерка Німеччини Ангела Меркель назбирала за 16 років правління.

Та ця епоха закінчується.

Минулої неділі у ФРН пройшли вибори до німецького Бундестагу.

Донині правлячий блок ХДС/ХСС, який вперше йшов на вибори без своєї лідерки, отримав найнижчі історичні результати і зайняв другу позицію.

Лідерами виборчих перегонів стали соціал-демократи на чолі з Олафом Шольцом.

В залежності від того як сформується коаліційний уряд, і залежатиме, хто сяде у крісло Меркель.

Та хто б це не був, йому явно бракуватиме досвіду “Залізної Фрау”.

За свою кар’єру Меркель не раз зіштовхувалась із політичними викликами.

Перший виник у 2008-му. Той рік став руйнівним для світової економіки.

Деякі країни ЄС, в першу чергу Греція, Португалія та Ірландія, виявилися на межі банкрутства, що могло потягнути за собою розпад економічної єврозони як такої.

— Де є бажання, там буде й вихід.

Цю фразу Меркель дуже часто повторювала під час подолання грецької боргової кризи, яка стала проблемою для всієї єврозони.

Греки важко переживали кризу і дійшло до голосування на референдумі проти порятунку економіки. Афіни здалися і оголосили дефолт.

Лідери європейських країн, які економічна криза похитнула не так сильно, наполягали на тому, аби викинути Грецію із зони євро.

Та Меркель наполягла і переконала усіх, що найважливіше – врятувати європейську валюту.

І вона виявилась права.

Ангела Меркель хотіла піти ще у 2017 році, після федеральних виборів у Німеччині.

Та її змусив передумати Барак Обама.

Тоді, 44-й президент США особисто приїхав у Берлін, через побоювання, що його наступник, щойно обраний президент Дональд Трамп, зруйнує світовий порядок.

І єдина людина у всьому світі, на думку Обами, хто міг цього не допустити – Ангела Меркель.

Який спадок світу залишила Ангела Меркель?

Чому Меркель закривала очі на злочини Путіна?

Та як канцлер підтримувала введення санкцій проти Москви?

Детальніше дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чого чекати Україні від виборі у Бундестаг.

Фото: Мережеві ресурси президента України

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