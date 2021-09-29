Меркель йде у відставку: як вона стала найвпливовішим політиком Європи

Ера правління найвпливовішої європейської лідерки сучасності – Ангели Меркель – добігає кінця.
Канцлерка в епоху криз, «Тефлонова Фрау», «Дівчинка Коля» і «Мати Європи».
Стільки прізвиськ канцлерка Німеччини Ангела Меркель назбирала за 16 років правління.
Та ця епоха закінчується.
Минулої неділі у ФРН пройшли вибори до німецького Бундестагу.
Донині правлячий блок ХДС/ХСС, який вперше йшов на вибори без своєї лідерки, отримав найнижчі історичні результати і зайняв другу позицію.
Лідерами виборчих перегонів стали соціал-демократи на чолі з Олафом Шольцом.
В залежності від того як сформується коаліційний уряд, і залежатиме, хто сяде у крісло Меркель.
Та хто б це не був, йому явно бракуватиме досвіду “Залізної Фрау”.
За свою кар’єру Меркель не раз зіштовхувалась із політичними викликами.
Перший виник у 2008-му. Той рік став руйнівним для світової економіки.
Деякі країни ЄС, в першу чергу Греція, Португалія та Ірландія, виявилися на межі банкрутства, що могло потягнути за собою розпад економічної єврозони як такої.
— Де є бажання, там буде й вихід.
Цю фразу Меркель дуже часто повторювала під час подолання грецької боргової кризи, яка стала проблемою для всієї єврозони.
Греки важко переживали кризу і дійшло до голосування на референдумі проти порятунку економіки. Афіни здалися і оголосили дефолт.
Лідери європейських країн, які економічна криза похитнула не так сильно, наполягали на тому, аби викинути Грецію із зони євро.
Та Меркель наполягла і переконала усіх, що найважливіше – врятувати європейську валюту.
І вона виявилась права.Також по темі: Путін насамперед? Чому Меркель їде в Кремль напередодні зустрічі із Зеленським Кінець епохи Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і як це вплине на Україну Що Зеленський привіз від Меркель: результати зустрічі в Берліні
Ангела Меркель хотіла піти ще у 2017 році, після федеральних виборів у Німеччині.
Та її змусив передумати Барак Обама.
Тоді, 44-й президент США особисто приїхав у Берлін, через побоювання, що його наступник, щойно обраний президент Дональд Трамп, зруйнує світовий порядок.
І єдина людина у всьому світі, на думку Обами, хто міг цього не допустити – Ангела Меркель.
Який спадок світу залишила Ангела Меркель?
Чому Меркель закривала очі на злочини Путіна?
Та як канцлер підтримувала введення санкцій проти Москви?
Детальніше дивіться у сюжеті Роксолани Влох.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чого чекати Україні від виборі у Бундестаг.
Фото: Мережеві ресурси президента України