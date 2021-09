Меркель йде у відставку: як вона стала найвпливовішим політиком Європи

Ера правління найвпливовішої європейської лідерки сучасності – Ангели Меркель – добігає кінця.

Канцлерка в епоху криз, «Тефлонова Фрау», «Дівчинка Коля» і «Мати Європи».

Стільки прізвиськ канцлерка Німеччини Ангела Меркель назбирала за 16 років правління.

Та ця епоха закінчується.

Минулої неділі у ФРН пройшли вибори до німецького Бундестагу.

Донині правлячий блок ХДС/ХСС, який вперше йшов на вибори без своєї лідерки, отримав найнижчі історичні результати і зайняв другу позицію.

Лідерами виборчих перегонів стали соціал-демократи на чолі з Олафом Шольцом.

В залежності від того як сформується коаліційний уряд, і залежатиме, хто сяде у крісло Меркель.

За свою кар’єру Меркель не раз зіштовхувалась із політичними викликами.

Перший виник у 2008-му. Той рік став руйнівним для світової економіки.

Деякі країни ЄС, в першу чергу Греція, Португалія та Ірландія, виявилися на межі банкрутства, що могло потягнути за собою розпад економічної єврозони як такої.

Цю фразу Меркель дуже часто повторювала під час подолання грецької боргової кризи, яка стала проблемою для всієї єврозони.

Греки важко переживали кризу і дійшло до голосування на референдумі проти порятунку економіки. Афіни здалися і оголосили дефолт.

Лідери європейських країн, які економічна криза похитнула не так сильно, наполягали на тому, аби викинути Грецію із зони євро.

І вона виявилась права.

Ангела Меркель хотіла піти ще у 2017 році, після федеральних виборів у Німеччині.

Та її змусив передумати Барак Обама.

Тоді, 44-й президент США особисто приїхав у Берлін, через побоювання, що його наступник, щойно обраний президент Дональд Трамп, зруйнує світовий порядок.

Який спадок світу залишила Ангела Меркель?

Чому Меркель закривала очі на злочини Путіна?

Та як канцлер підтримувала введення санкцій проти Москви?

Детальніше дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

