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Video: Путін насамперед? Чому Меркель їде в Кремль напередодні зустрічі із Зеленським

Канцлерка Німеччини спершу летить у Москву, а лише потім — до Києва. Схоже, це останні візити Ангели Меркель до Росії та України в статусі керівниці Федерального уряду Німеччини. Після виборів до Буденстагу у вересні ФРН отримає нового канцлера і нову коаліцію, до якої з високою ймовірністю може увійти антипутінська партія німецьких зелених. [read_more_news] Але поки в Німеччині відбудуться вибори, сформується коаліція і призначать нового канцлера, Північний потік-2 вже буде добудований. То про що Меркель говоритиме з Путіним? І як це вплине на майбутні переговори канцлерки із Зеленським? Дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи стане подруга Путіна президенткою Франції. Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

Путін насамперед? Чому Меркель їде в Кремль напередодні зустрічі із Зеленським
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Канцлерка Німеччини спершу летить у Москву, а лише потім — до Києва.

Схоже, це останні візити Ангели Меркель до Росії та України в статусі керівниці Федерального уряду Німеччини.

Після виборів до Буденстагу у вересні ФРН отримає нового канцлера і нову коаліцію, до якої з високою ймовірністю може увійти антипутінська партія німецьких зелених.

Також по темі: Вибори в Німеччині. Кремль завадить Анналені Бербок стати канцлером? Не Навальний? Хто насправді може очолити Росію після Путіна Чорний список Кремля поповнився? Ким саме і чому у світі зростає кількість "русофобів"

Але поки в Німеччині відбудуться вибори, сформується коаліція і призначать нового канцлера, Північний потік-2 вже буде добудований.

То про що Меркель говоритиме з Путіним?

І як це вплине на майбутні переговори канцлерки із Зеленським?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи стане подруга Путіна президенткою Франції.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

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ICTV / Ранок / Путін насамперед? Чому Меркель їде в Кремль напередодні зустрічі із Зеленським / 18.08.2021 11:20
18.08.2021 11:20

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