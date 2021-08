Путін насамперед? Чому Меркель їде в Кремль напередодні зустрічі із Зеленським

Канцлерка Німеччини спершу летить у Москву, а лише потім — до Києва.

Схоже, це останні візити Ангели Меркель до Росії та України в статусі керівниці Федерального уряду Німеччини.

Після виборів до Буденстагу у вересні ФРН отримає нового канцлера і нову коаліцію, до якої з високою ймовірністю може увійти антипутінська партія німецьких зелених.

Але поки в Німеччині відбудуться вибори, сформується коаліція і призначать нового канцлера, Північний потік-2 вже буде добудований.

То про що Меркель говоритиме з Путіним?

І як це вплине на майбутні переговори канцлерки із Зеленським?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

