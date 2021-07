Що Зеленський привіз від Меркель: результати зустрічі в Берліні

Зустріч Меркель і Зеленського у Берліні – про що вдалося домовитися.

Учора президент Володимир Зеленський вечеряв з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Найімовірніше, ця зустріч була прощальною.

Ні, звісно все пройшло гаразд, просто у вересні у ФРН відбудуться вибори до Бундестагу, які визначать хто очолить уряд країни після 16 років правління Меркель.

До цього український президент мав 2 насичених зустрічами дні, зокрема зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром, ймовірним наступником Меркель – Арміном Лашетом, та іншими.

То які новини і досягнення президент Зеленський привіз з Берліну?

І український президент, і канцлерка Німеччини незабаром відвідають Вашингтон для зустрічі із Джо Байденом, щоправда поокремо.

Саме це, на думку експертів, і стало причиною візиту Зеленського у Берлін.

«Ми зараз спостерігаємо відродження класичної «човникової дипломатії» в стилі Генрі Кіссинджера зразка 1970-х років. Кіссинджер вважається родоначальником цієї «човникової дипломатії». Коли він відвідував арабський світ, потім їхав до Ізраїлю, і таким чином мав різні позиції. Ми зараз спостерігаємо, що Зеленський летить до Меркель, Меркель летить до Байдена, а потім Зеленський, сподіваємось, таки полетить до Байдена. І в результаті із цієї «човникової дипломатії» має народитися «щось», – пояснює політолог Тарас Березовець.

Лідери ФРН та України обговорювали і двосторонні відносини, і виконання Мінських домовленостей для врегулювання конфлікту на Донбасі, і процес українських реформ та економіку, а також відносини з Росією.

Та експерти виділяють дві центральні теми. Обидві надважливі, але травматичні для України – теми Донбасу і Північого потоку-2.

Щодо обговорень по Донбасу, справа, на жаль, так і не зрушилась з місця. Зрештою, все стоїть на мертвій точці ще з моменту зустрічі чотирьох країн у так званому «нормандському форматі» у грудні 2019 року.

Крім того, інше важливе питання – купівля Україною в Німеччини зброї – також залишилось незмінним.

Значно жвавіше йде обговорення Північного потоку-2. Тим паче, президент Зеленський чітко заявив, що газопровід – це вже давно не економічне, а безпекове питання.

І у залежність від Росії із запуском труби потрапить уся Європа.

Та у канцлерки, на думку експертів, є своя позиція і свої мотиви у цьому питанні.

Зовсім скоро, після 16 років правління, Меркель залишить пост очільниці уряду ФРН.

І вона безумовно назавжди увійде в політичну історію не лише Німеччини, але й усієї Європи.

«Ангела Меркель зацікавлена зараз максимально в тому, щоби створити для своїх однопартійців найкращі умови для перемоги на виборах в Бундестаг у вересні нинішнього року. А ця перемога значною мірою базується на тому, чи буде запущений Північний потік-2», тому це інтереси спонсорів ХДС\ХСС. … Це величезні кошти до федерального бюджету, а також це величезний вплив. Німеччина стає країною-хабом, і це розширення її політичного впливу на всю Європу, споживачів російського газу», – вважає Тарас Березовець.

Зрештою, візит українського лідера можна охарактеризувати як позитивний, але номінальний.

А заяви офіційного Києва все частіше ніби натякають, що Україна готова до зміни влади у Німеччині і готова вибудовувати нові контакти.

От тільки наївно очікувати, що новий очільник уряду ФРН, прийшовши до влади, виконає усі українські забаганки.

Більше дивіться у відео.

Фото: Iнтернет-представництво Президента України

