Купувати житло стане безпечно? Що змінить закон про захист прав інвесторів

Українці потерпають від недобросовісних забудовників, які провокують численні будівельні скандали: фінансово-будівельні піраміди, коли будівництво відбувається за гроші попередніх вкладників, перепродаж однієї квартири кільком покупцям, будівництво на самовільно захопленій землі і неможливість ввести його потім в експлуатацію.

І цьому існують численні докази — тисячі постраждалих інвесторів від довгобудів Войцеховського, Укрбуду, Аркади.

Аби покінчити з усіма недобудовами, незаконними перепродажами квартир і схемами, депутати проголосували за законопроект про захист інвесторів нерухомості, ухваливши документ в першому читанні за основу.

Автори пояснюють: вкладати гроші в первинну нерухомість буде не страшно.

Зараз інвестор не має права власності на квартиру, яка будується, а найчастіше заключає договір купівлі-продажу майнових прав у майбутньому.

А як буде?

Юрист з питань нерухомості Володимир Клопоть пояснив:

“Відтепер всі попередні договори щодо купівлі нерухомості повинні бути засвідчені нотаріально. Також було врегульовано питання щодо гарантійної суми — вона не може перевищувати 10% ціни самої квартири. Це означає що не буде більше жодних 100% гарантійних платежів. Забудовники придумають інші механізми. Ваша неплатоспроможність або невчасна сплата буде покриватися штрафними санкціями”.

І тепер володіти цією землею під будівлею будуть співвласники багатоповерхових будинків.

За словами експерта, у спільно-сумісну власність тепер будуть передаватися і всі технічні приміщення.

Незавершені об’єкти нерухомості реєструватимуть у Державному реєстрі речових прав, а інвестор матиме спеціальне майнове право на майбутній об’єкт, яке також реєструватимуть у Державному реєстрі.

Такі норми дозволяють зупинити подвійний перепродаж квартир, пояснює громадська діячка Ольга Балицька у своєму блозі для видання “НВ”.

“Для реєстрації об’єктів незавершеного будівництва у реєстрі, забудовнику знадобиться повний комплекс необхідних документів, тому продавати квартири за відсутності права на здійснення будівництва (як це багато разів робилося у фінансово-будівельних пірамідах) буде вже значно складніше”.

Також забудовник тепер буде змушений погоджувати документи у разі зміни проекту будівництва.

За словами авторів законопроекту, щоб захистити інвесторів від можливих фінансових проблем забудовника, ввели гарантійну частку, якої зараз немає.

Ольга Балицька роз’яснює:

“Частина квартир чи приміщень у майбутній будівлі буде заморожена — забудовник фінансуватиме її з власних коштів та не зможе продавати ці квартири до введення будинку в експлуатацію. Якщо забудовник збанкрутує або буде фінансово неспроможний добудувати об’єкт, гроші від продажу цих заморожених приміщень підуть на добудову. Це може виявитися чудовим механізмом захисту від пірамід на кшталт «піраміди Войцеховського», але диявол традиційно у деталях — навколо розміру гарантійної частки точаться запеклі дискусії”.

Які вимоги новий законопроект висунув рекламі новобудов?

І чи дійсно інвестори вкладатимуть гроші в первинну нерухомість без остраху?

