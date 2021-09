Легалізація криптовалюти в Україні: чи можна купити квартиру за віртуальні гроші

В Україні легалізували криптовалюти.

Верховна рада ухвалила закон “Про віртуальні активи”, який має ввести у правове поле електронні гроші.

Та давайте розберемось, кому і навіщо це потрібно?

І головне — чи дійсно можна купити собі житло не за паперові гривні?

Нині 1 біткойн — це 1 мільйон 268 тисяч гривень. Кругленька сума, чи не так?

Причому як з’ясувалось, така електронна валюта давно і активно шириться Україною.

За даними американської аналітичної компанії Chainalysis, Україна посіла 4 місце у рейтингу використання криптоактивів у 2021 році.

Залишивши позаду таких гігантів, як Сполучені Штати і Китай.

За задумом нового закону, який ухвалила Верховна Рада, тепер власники таких фінансових активів зможуть легально обмінювати і декларувати їх, а міжнародні криптокомпанії — реєструвати свій бізнес в Україні.

Слід підкреслити, що закон — рамковий.

Тепер українське законодавство їх визначає, визнає і, грубо кажучи, дозволяє.

Інші ж практичні застосування мають прописати додатково у підзаконних актах.

Згідно з ухваленим законом, регулятором ринку виступатиме Міністерство цифрової трансформації, а в окремих питаннях долучатимуться Нацбанк і Нацкомісія з цінних паперів.

Та на думку експертів, законотворцям варто було б ретельніше підходити до опису віртуальних активів.

“Є багато дуже промахів з визначення самої криптовалюти. Насправді немає такого терміну, як криптовалюта чи якісь розподілені незалежні публічні мережі. Дуже важко зрозуміти з того, що написано, що може бути криптовалютою, а що не може”, — каже експерт з криптовалюти Вадим Груша.

Простими словами — це різновид цифрової валюти.

Від звичних для нас грошей відрізняється тим, що ви володієте валютою безпосередньо і для цього непотрібен жодний банк чи дозвільний орган.

Одиниця криптовалюти — це код, який народжується у результаті складних комп’ютерних математичних обчислень.

Саме тому, умовно кажучи, кожна така монета захищена від підробки.

Вадим Груша пояснює:

За словами експерта, вона захищена від приватних чи державних структур, і працює незалежно від того, є регулювання чи його немає.

Логічне питання, якщо криптовалюта може обійтися без регулювання, оскільки сама себе регулює і захищає, то навіщо її легалізовувати?

Експерти пояснюють, що справа у податках.

Вадим Груша каже:

Але давайте до найважливішого, невже тепер, маючи віртуальні гроші, можна буде придбати абищо?

Там машину, квартиру, чи хоча б продукти у супермаркеті?

На думку заступника міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова, у випадку успішної легалізації криптовалюти, у майбутньому такі покупки теоретично можливі.

Але наразі Вадим Груша каже:

“У законі, за який проголосували в другому читанні, чітко зазначено “криптовалюта не може бути використана в якості оплати за товари чи послуги”. Це не може бути засобом платежу. Це є проблемою і по суті такою колізією. Що тоді взагалі з нею робити, якщо не можна використовувати як гроші чи засіб патежу для обмінних операцій. Виходить, з нею можна тільки спекулювати. Закон дозволяє спекуляції і це питання…”

Детальніше про це дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке криптовалюта і як її майнять.

Фото: Unsplash, michael.fedorov

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.