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Video: Українців змусять декларувати доходи? Що таке податкова амністія і як вона працює

Останній шанс для податкових порушників вийти з тіні. З 1 вересня для громадян України розпочнеться податкова амністія, так зване очищення доходів, з яких не були сплачені податки. Щоб легалізувати свої незадекларовані кошти, активи та майно, протягом року необхідно подати однаразову декларацію і сплатити спеціальний збір. І хоч це цілком добровільно, уникнути покарання за несплачені податки після закінчення податкової амністії буде неможливо. [read_more_news] Як працюватиме амністія капіталів? Що очікує тих, хто подасть таку декларацію, і тих, хто цього не зробить? Дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської. Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому нерухомість може подорожчати вдвічі. Фото: Pexels

Українців змусять декларувати доходи? Що таке податкова амністія і як вона працює
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Останній шанс для податкових порушників вийти з тіні.

З 1 вересня для громадян України розпочнеться податкова амністія, так зване очищення доходів, з яких не були сплачені податки.

Щоб легалізувати свої незадекларовані кошти, активи та майно, протягом року необхідно подати однаразову декларацію і сплатити спеціальний збір.

І хоч це цілком добровільно, уникнути покарання за несплачені податки після закінчення податкової амністії буде неможливо.

Також по темі: Реальний шанс на правосуддя? Чому судова реформа настільки важлива Скасують податки? Як держава збирається допомогти підприємцям Долар по 26? Що буде з курсом валют в серпні, і до чого тут Нацбанк

Як працюватиме амністія капіталів?

Що очікує тих, хто подасть таку декларацію, і тих, хто цього не зробить?

Дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому нерухомість може подорожчати вдвічі.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Українців змусять декларувати доходи? Що таке податкова амністія і як вона працює / 18.08.2021 13:20
18.08.2021 13:20

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