Українців змусять декларувати доходи? Що таке податкова амністія і як вона працює

Останній шанс для податкових порушників вийти з тіні.

З 1 вересня для громадян України розпочнеться податкова амністія, так зване очищення доходів, з яких не були сплачені податки.

Щоб легалізувати свої незадекларовані кошти, активи та майно, протягом року необхідно подати однаразову декларацію і сплатити спеціальний збір.

І хоч це цілком добровільно, уникнути покарання за несплачені податки після закінчення податкової амністії буде неможливо.

Як працюватиме амністія капіталів?

Що очікує тих, хто подасть таку декларацію, і тих, хто цього не зробить?

Дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

Фото: Pexels

