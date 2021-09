Бабин Яр. Чому в СРСР замовчували трагедію

Бабин Яр. Цю криваву подію Другої світової війни намагалися приховати двічі: спершу гітлерівські окупанти, згодом – радянське керівництво.

Чому ж в СРСР замовчували трагедію у Бабиного Яру?

19 вересня 1941 року. Київ захоплюють війська нацистської Німеччини. 24 вересня у будівлі окупаційної адміністрації міста на Хрещатику здіймається пожежа. У вибухах нацисти звинуватили євреїв.

Хоча насправді їх влаштували самі ж гітлерівці, аби підрив будівлі використати як привід для знищення усього єврейського населення Києва – від немовлят до старців.

Спершу у Бабиному Яру розстріляли близько ста військовополонених та політичних активістів із ОУН.

Згодом ліквідували пацієнтів психіатричної лікарні Павлова та 5 таборів ромів. 28 вересня на вулицях Києва з’явилися оголошення: усі євреї міста повинні завтра прийти до Лук’янівського кладовища, мати при собі гроші, коштовності, продукти і теплий одяг. За недотримання наказу – розстріл, за переховування євреїв – розстріл.

Водночас нацисти поширювали чутки: євреїв переселятимуть, адже поблизу Бабиного Яру була залізнична станція Лук’янівка-Товарна.

У Києві у той час залишалися в основному жінки та діти – майже усі чоловіки були на фронті. 29 вересня київські євреї потягнулися до вказаного у листівках місця. У них забрали усі речі, роздягнули до гола. За один день нацисти пострілами у скроню вбили 34 тисячі євреїв!

Так в Європі Бабин Яр став початком Голокосту – найстрашнішого злочину проти людяності ХХ століття.

Велику частину вбитих євреїв становили діти: від немовлят до 15 років.

Розстріли у Києві продовжилися до 1943 року. Загальна кількість жертв Бабиного Яру становить 100 тисяч осіб, з них мінімум 70 тисяч – євреї.

У серпні 1943 радянські війська були на підступах до Києва. Аби приховати сліди злочинів, нацистське керівництво постановило: викопати трупи у Бабиному Яру, помістити їх у піч, спалити, а попіл розвіяти.

У Радянському Союзі правду про ці криваві події намагалися або приховати, або використати у пропагандистських цілях. Так КДБ поширив міф, начебто євреїв розстрілювали не гітлерівці, а оунівці.

На Нюрнберзькому трибуналі 1946 року з’ясували: операцію по винищенню євреїв у Бабиному Яру виконала Зондеркоманда 4А Айзантцгрупи СС під керівництвом штандартенфюрера Пауля Блобеля. У ній служили виключно німці.

Проте в операції був задіяний і загін українських поліцаїв у складі 300 осіб з місцевого населення. Його сформували із табора військовополонених у Житомирі. Вони сортували речі та доправляли євреїв до Бабиного Яру.

Міф КДБ про карателів-оунівців не спрацював. На Нюрнберзькому процесі їхню причетність до винищення євреїв не довели. До того ж, серед розстріляних у Бабиному Яру нацистами було понад 600 представників ОУН, зокрема, відома українська поетеса Олена Теліга. Тож радянське керівництво замовчувало трагедію.

Так місце масового вбивства тисяч людей перетворили на звалище. А все тому, що у Радянському Союзі була чітка політика у єврейському питанні.

Більше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали вражаючі факти про трагедію Бабиного Яру.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.