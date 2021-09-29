Бабин Яр. 7 фактів про трагедію, від яких розривається серце

Кажуть, час гоїть рани. Але є в історії такі криваві події, які ніколи не зітруться із нашої пам’яті…
29 вересня Україна і світ вшановують роковини першого масового розстрілу мирного населення в урочищі Бабин Яр у Києві.
З нагоди 80-річчя від дня трагедії планується низка масштабних заходів.
Спільно з Благодійним фондом “Меморіал Голокосту Бабин Яр” тут відбудеться офіційна церемонія за участю світових лідерів, діячів єврейських організацій, які вижили під час Голокосту, і українців, які рятували євреїв від смерті під час нацистської окупації.
Це буде 6 жовтня, а поки Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про трагедію факти, від яких розривається серце.
7 фактів про трагедію в Бабиного Яру
(Не)причетність вибухів на Хрещатику до трагедії
19 вересня 1941 року, під командуванням генерал-фельдмаршала фон Рейхенау до Києва ввійшли війська 6-ї німецької армії.
Через 5 днів, 24 вересня радянська диверсійна група В. Карташова організувала вибухи на Хрещатику, які істотно пошкодили історичну забудову міста.
Їх нацисти приписали євреям.
Вибухи стали формальним приводом для масових розстрілів у Бабиному Яру — але аж ніяк не справжньою причиною, як багато хто вважає.
Адже двома місяцями раніше, у липні, рейхсмаршал Ґерінґ видав директиву про розроблення заходів щодо “остаточного вирішення єврейського питання в Європі”.
Саме так акція у Бабиному Ярі стала однією з найбільших у етапі геноциду, який отримав назву “Голокост від куль”.
Перші жертви
Перший розстріл у Бабиному Яру відбувся 27 вересня 1941 року.
Тоді було вбито 752 пацієнта психіатричної лікарні ім. Івана Павлова.
Вона знаходилася безпосередньо біля урочища.Також по темі: Співучасть у вбивстві предків? Чому не можна забувати про Голодомор та репресії Трагедія в Чорнобилі: шокуючі подробиці замовчування небезпеки Бійня під Іловайськом: причини трагедії
Страшне оголошення
27-28 вересня на стінах будинків, огорожах і стовпах з’явилися оголошення, де йшлося про те, що всі євреї Києва і його околиць повинні з’явитися 29 вересня до 8 години ранку на ріг вулиць Мельникова і Дегтярівської.
Люди були повинні взяти з собою документи, гроші, цінні речі, а також теплий одяг, білизну тощо.
Причин збору не пояснили, лише пригрозили смертю за непокору.
А ще за деякими даними, нацисти розпустили чутки, ніби євреїв “евакуйовуватимуть” — імовірно, до Палестини.
Наявність залізничної станції Київ-Лук’янівка неподалік яру — на розі сучасних вулиць Дегтярівської та Якіра — здавалось “вигідним”.
У понеділок 29 вересня десятки тисяч людей почали збиратися біля призначеного місця.
Терор тривав 2 роки
Масові розстріли тривали 5 днів, з 29 вересня до 3 жовтня 1941 року.
За німецькими документами, лише у перші два дні було вбито 33 тисячі євреїв.
Потім, протягом двох років окупації у Бабиному Ярі розстріляли близько 100 тисяч жертв гітлерівського терору — ромів, радянських військовополонених, українських націоналістів.
Українські націоналісти в Бабиному Яру
Загалом у Бабиному Яру загинув 621 український націоналіст.
Саме тут обірвалося життя української поетеси, членкині Організації українських націоналістів Олени Теліги та її чоловіка Михайла.
У Бабиному Ярі та поблизу нього зараз встановлено два десятки різних пам’ятників.
Серед них є і дерев’яний хрест у пам’ять про розстріляних члена ОУН, і пам’ятник Телізі.
На дітей шкодували патронів
Нацисти без жалю розстрілювали усіх.
За деякими даними, найстаршій жертві було 103 роки, а наймолодшій — чи то 3 дні, чи то 2 тижні.
Британське видання Daily Mail заявляло, що достеменно дізнатись, як нацисти розсправлялись із дітьми зараз неможливо, але:
Щоб заощадити набої, солдати іноді забивали маленьких дітей до смерті або залишали їх, аби вони були розчавлені вагою тіл, які падали.
Почесне звання “Праведник Бабиного Яру”
Чимало євреїв вирішили переховатися у знайомих, не пішовши до Бабиного Яру.
Саме тому на початку жовтня окупанти влаштували масовий обхід квартир.
Євреїв, яких знаходили, вантажівками доправляли до Бабиного Яру і вбивали.
Але були люди, які ризикуючи власним життям до останнього переховували євреїв у себе.
Почесне звання “Праведник Бабиного Яру” отримали понад півтисячі людей.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як трагедію Бабиного Яру намагалися приховати.
Фото: Офційне інтернет-представництво Президента України