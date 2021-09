Бабин Яр. 7 фактів про трагедію, від яких розривається серце

Кажуть, час гоїть рани. Але є в історії такі криваві події, які ніколи не зітруться із нашої пам’яті…

​​29 вересня Україна і світ вшановують роковини першого масового розстрілу мирного населення в урочищі Бабин Яр у Києві.

З нагоди 80-річчя від дня трагедії планується низка масштабних заходів.

Спільно з Благодійним фондом “Меморіал Голокосту Бабин Яр” тут відбудеться офіційна церемонія за участю світових лідерів, діячів єврейських організацій, які вижили під час Голокосту, і українців, які рятували євреїв від смерті під час нацистської окупації.

19 вересня 1941 року, під командуванням генерал-фельдмаршала фон Рейхенау до Києва ввійшли війська 6-ї німецької армії.

Через 5 днів, 24 вересня радянська диверсійна група В. Карташова організувала вибухи на Хрещатику, які істотно пошкодили історичну забудову міста.

Їх нацисти приписали євреям.

Адже двома місяцями раніше, у липні, рейхсмаршал Ґерінґ видав директиву про розроблення заходів щодо “остаточного вирішення єврейського питання в Європі”.

Саме так акція у Бабиному Ярі стала однією з найбільших у етапі геноциду, який отримав назву “Голокост від куль”.

Перший розстріл у Бабиному Яру відбувся 27 вересня 1941 року.

Тоді було вбито 752 пацієнта психіатричної лікарні ім. Івана Павлова.

Вона знаходилася безпосередньо біля урочища.

27-28 вересня на стінах будинків, огорожах і стовпах з’явилися оголошення, де йшлося про те, що всі євреї Києва і його околиць повинні з’явитися 29 вересня до 8 години ранку на ріг вулиць Мельникова і Дегтярівської.

Люди були повинні взяти з собою документи, гроші, цінні речі, а також теплий одяг, білизну тощо.

Причин збору не пояснили, лише пригрозили смертю за непокору.

А ще за деякими даними, нацисти розпустили чутки, ніби євреїв “евакуйовуватимуть” — імовірно, до Палестини.

Наявність залізничної станції Київ-Лук’янівка неподалік яру — на розі сучасних вулиць Дегтярівської та Якіра — здавалось “вигідним”.

У понеділок 29 вересня десятки тисяч людей почали збиратися біля призначеного місця.

Масові розстріли тривали 5 днів, з 29 вересня до 3 жовтня 1941 року.

За німецькими документами, лише у перші два дні було вбито 33 тисячі євреїв.

Потім, протягом двох років окупації у Бабиному Ярі розстріляли близько 100 тисяч жертв гітлерівського терору — ромів, радянських військовополонених, українських націоналістів.

Загалом у Бабиному Яру загинув 621 український націоналіст.

Саме тут обірвалося життя української поетеси, членкині Організації українських націоналістів Олени Теліги та її чоловіка Михайла.

У Бабиному Ярі та поблизу нього зараз встановлено два десятки різних пам’ятників.

Серед них є і дерев’яний хрест у пам’ять про розстріляних члена ОУН, і пам’ятник Телізі.

Нацисти без жалю розстрілювали усіх.

За деякими даними, найстаршій жертві було 103 роки, а наймолодшій — чи то 3 дні, чи то 2 тижні.

Британське видання Daily Mail заявляло, що достеменно дізнатись, як нацисти розсправлялись із дітьми зараз неможливо, але:

Чимало євреїв вирішили переховатися у знайомих, не пішовши до Бабиного Яру.

Саме тому на початку жовтня окупанти влаштували масовий обхід квартир.

Євреїв, яких знаходили, вантажівками доправляли до Бабиного Яру і вбивали.

Але були люди, які ризикуючи власним життям до останнього переховували євреїв у себе.

