Eva.Stories: історія Голокосту в Instagram очима 13-річної Єви Хейман

Незвичайна історія Голокосту. Угорська єврейська дівчинка Єва Хейман. Їй 13. І вона загинула в газовій камері в концтаборі Освенцим у 1944 році. 75 років тому Єва кілька місяців вела щоденник, який після війни знайшла її мама, а через півстоліття його опублікували у вигляді книги. Дівчина описувала все, що відбувалося довкола неї. І ця історія без щасливого фіналу.

Це останні слова зі щоденника реальної єврейської дівчинки Єви Хейман:

«Дорогий щоденник, я не хочу помирати. Я хочу жити, навіть якщо буду останньою, яка залишилася, тут людиною. Я готова чекати на закінчення війни в підвалі, або на даху, або в якійсь секретній ущелині. Я навіть готова дозволити косоокому жандармові, який розібрав нашу підлогу, себе поцілувати, аби мене залишили в живих».

Проект Eva.Stories

Через 75 років у соціальній мережі Instagram з’явилась сторінка Єви. У ній показали моменти з життя дівчинки до вторгнення нацистів в Угорщину, перебування в єврейському гетто та потяг, яким перевозили євреїв до концтабору Освенцим.

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Усі 70 коротких відео знімали протягом трьох тижнів у Львові. Проект стартував 1 травня, і дату обрали не випадково, адже з 1 на 2 травня 2019 року в Ізраїлі відзначають Йом ха-Шоа – День катастрофи або День пам’яті Голокосту.

Цей національний день вшанування пам’яті близько 6 мільйонів євреїв, знищених під час Голокосту внаслідок дій нацистської Німеччини та її союзників.

До зйомок проекту залучили 400 людей. Він реалізований за ініціативи ізраїльського підприємця Маті Кокаві та його доньки Майї.

На думку ініціаторів, проект повинен сприяти збереженню історичної пам’яті про Голокост і залучати до цього, перш за все, ізраїльську молодь.

Але деякі інтернет-користувачі почали критикувати проект за несерйозність. Мовляв, заради переглядів, жахливу історію перетворили на тренд, а це цинічно. Та історики не погоджуються з критиками.

Детальніше про історію 13-річної дівчинки та її життя у 1944 році дивіться в сюжеті.

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