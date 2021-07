США та Німеччина стали на сторону Путіна? Що насправді означає угода Заходу про Північний Потік-2

Політичні угоди про Україну без України.

Минулого тижня німецьке МЗС та Держдеп оприлюднили деталі політичної угоди між Сполученими штатами та Німеччиною щодо Північного потоку-2.

Загальна суть проста і передбачувана – російську газотранспортну систему в обхід України таки добудуть і запрацює вона також цього року.

Експерти кажуть, мовляв не здивовані, проте застерігають, що деякі деталі угоди можуть бути невигідними і навіть небезпечними для України.

Невже наші західні партнери стали на сторону Путіна?

І якими можуть бути наслідки, зокрема, для України?

Дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, до чого призведе ліквідація Укроборонпрому.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.