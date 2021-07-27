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Video: США та Німеччина стали на сторону Путіна? Що насправді означає угода Заходу про Північний Потік-2

Політичні угоди про Україну без України. Минулого тижня німецьке МЗС та Держдеп оприлюднили деталі політичної угоди між Сполученими штатами та Німеччиною щодо Північного потоку-2. Загальна суть проста і передбачувана – російську газотранспортну систему в обхід України таки добудуть і запрацює вона також цього року. [read_more_news] Експерти кажуть, мовляв не здивовані, проте застерігають, що деякі деталі угоди можуть бути невигідними і навіть небезпечними для України. Невже наші західні партнери стали на сторону Путіна? І якими можуть бути наслідки, зокрема, для України? Дивіться у сюжеті Роксолани Влох. Нагадаємо, раніше ми розповідали, до чого призведе ліквідація Укроборонпрому. Фото: Unsplash

США та Німеччина стали на сторону Путіна? Що насправді означає угода Заходу про Північний Потік-2
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Політичні угоди про Україну без України.

Минулого тижня німецьке МЗС та Держдеп оприлюднили деталі політичної угоди між Сполученими штатами та Німеччиною щодо Північного потоку-2.

Загальна суть проста і передбачувана – російську газотранспортну систему в обхід України таки добудуть і запрацює вона також цього року.

Також по темі: Відкрито анексує Донбас? Який "подарунок" Путін приготував до Дня Незалежності України Як Путін добиває окупований Донбас Кремль втрачає потужного союзника? Чому між Росією та Індією пробігла чорна кішка

Експерти кажуть, мовляв не здивовані, проте застерігають, що деякі деталі угоди можуть бути невигідними і навіть небезпечними для України.

Невже наші західні партнери стали на сторону Путіна?

І якими можуть бути наслідки, зокрема, для України?

Дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, до чого призведе ліквідація Укроборонпрому.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / США та Німеччина стали на сторону Путіна? Що насправді означає угода Заходу про Північний Потік-2 / 27.07.2021 14:00
27.07.2021 14:00

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