Вибори в Німеччині. Кремль завадить Анналені Бербок стати канцлером?

Як Кремль хоче завадити Анналені Бербок стати канцлером Німеччини.

Вже зовсім скоро, 26 вересня, німці голосуватимуть за новий уряд.

Вперше з 2005 року чинна канцлерка Ангела Меркель не балотуватиметься.

Після майже 16 років епохи Меркель, Німеччина отримає нового лідера.

Саме тут у гру вступила Росія і розпочала активну кампанію по втручанню у парламентські вибори ФРН.

Все, щоб забезпечити перемогу «зручного» кандидата, звісно, дискредитуючи конкурентів.

Основний удар Кремля припав на лідерку Зелених – Анналену Бербок.

Проти Бербок розпочали активну кампанію з дезінформації.

Про неї поширюють наклеп і неправдиві новини в соцмережах, а також в усіх російських ЗМІ, в тому числі й німецькомовних.

Спершу їй закидали звинувачення у плагіаті у написанні книги, які вона спростувала.

Згодом звинуватили у запізненні подачі декларації про прибутки.

І зрештою, навіть запідозрили у расизмі через використання слова «нігер».

Хоч застосувала вона його як приклад у статті про неприпустимість дискримінації.

Російські ботоферми та пропагандисти не шкодують ані ресурсів, ані фантазії.

Але чому Кремль так боїться Бербок?

Найбільше побоювань там через багатостраждальний Північний потік-2.

Адже Бербок відкрито заявила, що не в захваті ні від угоди між Байденом та Меркель про добудову газогону, ні від запуску його в експлуатцію.

Німецьке федеральне відомство із захисту конституції повідомило, що останнім часом збільшились кібератаки на усіх членів партії Зелених з метою встановити так звані програми стеження.

Німецька контррозвідка цю техніку називає «поширеною російською витівкою».

Зрештою, схожі хакерські атаки були спрямовані й проти кандидатки у президенти США Гілларі Клінтон перед виборами у 2016 році.

До слова, тоді Кремль також не хотів її перемоги, то ж у мережу злили близько 20 тисяч електронних листів національного комітету Демократичної партії США.

Усе, аби дискредитувати Клінтон і «накопати на неї компромат».

За даними американської розвідки, за всіма кібератаками стоїть група російських хакерів Fancy Bear, напряму пов’язана із російськими спецслужбами.

Експерти кажуть – не варто недооцінювати Путіна і цього разу. Чому?

