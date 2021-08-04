Вибори в Німеччині. Кремль завадить Анналені Бербок стати канцлером?

Як Кремль хоче завадити Анналені Бербок стати канцлером Німеччини.
Вже зовсім скоро, 26 вересня, німці голосуватимуть за новий уряд.
Вперше з 2005 року чинна канцлерка Ангела Меркель не балотуватиметься.
Після майже 16 років епохи Меркель, Німеччина отримає нового лідера.
Саме тут у гру вступила Росія і розпочала активну кампанію по втручанню у парламентські вибори ФРН.
Все, щоб забезпечити перемогу «зручного» кандидата, звісно, дискредитуючи конкурентів.
Основний удар Кремля припав на лідерку Зелених – Анналену Бербок.
У немилості Кремля
Проти Бербок розпочали активну кампанію з дезінформації.
Про неї поширюють наклеп і неправдиві новини в соцмережах, а також в усіх російських ЗМІ, в тому числі й німецькомовних.
Спершу їй закидали звинувачення у плагіаті у написанні книги, які вона спростувала.
Згодом звинуватили у запізненні подачі декларації про прибутки.
І зрештою, навіть запідозрили у расизмі через використання слова «нігер».
Хоч застосувала вона його як приклад у статті про неприпустимість дискримінації.
Російські ботоферми та пропагандисти не шкодують ані ресурсів, ані фантазії.
Але чому Кремль так боїться Бербок?
Найбільше побоювань там через багатостраждальний Північний потік-2.
Адже Бербок відкрито заявила, що не в захваті ні від угоди між Байденом та Меркель про добудову газогону, ні від запуску його в експлуатцію.
Під прицілом – уся партія
Німецьке федеральне відомство із захисту конституції повідомило, що останнім часом збільшились кібератаки на усіх членів партії Зелених з метою встановити так звані програми стеження.
Німецька контррозвідка цю техніку називає «поширеною російською витівкою».
Зрештою, схожі хакерські атаки були спрямовані й проти кандидатки у президенти США Гілларі Клінтон перед виборами у 2016 році.
До слова, тоді Кремль також не хотів її перемоги, то ж у мережу злили близько 20 тисяч електронних листів національного комітету Демократичної партії США.Також по темі: Кінець епохи Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і як це вплине на Україну Що Зеленський привіз від Меркель: результати зустрічі в Берліні США та Німеччина стали на сторону Путіна? Що насправді означає угода Заходу про Північний Потік-2
Усе, аби дискредитувати Клінтон і «накопати на неї компромат».
За даними американської розвідки, за всіма кібератаками стоїть група російських хакерів Fancy Bear, напряму пов’язана із російськими спецслужбами.
Експерти кажуть – не варто недооцінювати Путіна і цього разу. Чому?
Подробиці у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто може очолити Росію після Путіна.
Фото: Annalena Baerbock