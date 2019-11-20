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ICTV / Ранок / Як жорстка позиція Німеччини щодо вакцинації вплине на Україну? / 20.11.2019 14:31
20.11.2019 14:31
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Як жорстка позиція Німеччини щодо вакцинації вплине на Україну?

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У Німеччині штрафуватимуть батьків за відмову від вакцинації дітей проти кору, а самих дітей не пускатимуть до закладів освіти. Минулого тижня таке рішення схвалив Бундестаг. Зараз він не узгодженні федеральних земель.

У разі остаточного схвалення, правила почнуть діяти з 1 березня наступного року. Що передбачає закон і чим досвід Німеччини корисний для українців?

Відповідно до  закону, перед тим, як оформити свою дитину в садок чи школу, німці, як і раніше, зобов’язані довести, що їхня дитина вакцинована. Тим, хто вже відвідує заклад, потрібно буде надати довідку про наявність щеплення проти кору.

Батьки, які усе ж не стануть вакцинувати своїх дітей, мусять рахуватися зі штрафом у €2500.

Але не тільки діти повинні мати щеплення. Надати довідку має і персонал, який працює з дітьми.

Ініціатором змін виступив міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан. Він називає закон передусім захистом дітей. Мовляв, ті, хто свідомо відмовляються його виконувати, загрожує суспільству.

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Німеччина – це країна, у якій щеплення мають 93% дітей. Але цього замало для формування колективного імунітету. При цьому, тенденція захворювання така: два роки тому у Німеччині вірусом кору заразилися 929 осіб, минулого року – майже вдвічі менше. Цього року хворих на кір ще менше.

А що ж у нас? Починаючи з літа 2017-го одним з найбільш заразних вірусів у світі хворіли більше 115 000 українців, повідомляє Центр громадського здоров’я.

В Україні є закон “Про захист населення від інфекційних хвороб”. Згідно з яким, дітям, які не щеплені за Національним календарем щеплень, заборонено ходити до закладів освіти.

– Ця вимога має захистити здоров’я та життя дітей, адже у нас складна епідемічна ситуація та вже два роки триває спалах кору. Але вона викликала чимале обурення серед батьків. І це при тому, що хворих на кір в країнах з обов’язковими щепленнями значно менше, ніж в Україні… Натомість ми досі чуємо обурення “антивакцинаторів” та антинаукові і не підкріплені жодними доказами аргументи проти вакцин, – заявляє Уляна Супрун.

 Звісно, вакцинувати потрібно не всіх дітей. Існують винятки, кажуть лікарі. При виявленні медичних протипоказань  у дитини, медики радять діяти за індивідуальним планом.

В Україні за останні два роки від кору померла 41 особа. Для країни, яка вважає себе цивілізованою, смерть від контрольованих інфекцій, а це ті, проти яких є щеплення, – це ганьба!

І основна причина поширення цих хвороб – це невігластво і безвідповідальність. Вакцинуйтеся!

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті писав, що вчені винайшли революційний метод лікування раку.

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Теги: вакцинація, Здоров'я, кір, корисні поради, Німеччина
20.11.2019 14:31
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