Корисні властивості баранини: що потрібно знати

Чим корисно вживати баранину

Часто відмовляємось від вживання баранини, оскільки це м’ясо вважають занадто жирним і шкідливим для здоров’я.

Однак, це не так.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе цінні властивості цього виду м’яса.

Читай матеріал – і скоріше додавай його до свого раціону!

Головним моментом при виборі цього м’яса є вік тварини.

Найкращим вважають м’ясо молодих баранців до 18 місяців.

Баранина – потужне джерело корисних речовин. Зокрема, у ньому містяться:

вітаміни групи В

солі: калію, кальцію, натрію, магнію

залізо

Баранячий жир — унікальний профілактичний засіб боротьби з вірусними захворюваннями.

До речі, саме через високий вміст речовини заліза, людям, які мають проблеми з анемією радять вживати бараняче м’ясо.

Корисні властивості

Для серця

При великій жирності в баранині майже немає холестерину, тому вона не шкодить серцево-судинній системі.

Також вітамін Д, який є в великій кількості у баранині, корисне для пацієнтів, які страждають від атеросклерозу і мають проблеми з серцем.

Для крові

Баранина має у складі велику кількість заліза, що важливо для вироблення гемоглобіну і нормального складу крові.

У м’ясі також міститься лецитин, який дозволяє регулювати рівень холестерину.

Для шлунку

Дієтологи радять додати цей вид м’яса до свого раціону, але тільки молодий і нежирний шматок.

Через низьку калорійності його рекомендують людям, які страждають від зайвої ваги.

Також регулярне вживання баранини позитивно впливає на роботу травної системи.

Кому варто вживати баранину

Головною цінністю цього продукту є висока поживність.

Тому м’ясо барана потрібно тим, хто відновлюється після хвороби, а також вагітним жінкам, спортсменам.

Однак, не рекомендують це маленьким дітям.

Адже їх шлунковий тракт ще тільки формується і він не готовий приймати важку їжу.

Протипоказання

Не варто вживати баранину дітям і літнім людям, оскільки це навантаження на шлунок

Людям, які страждають на виразку, гастрит, захворювання нирок і печінки

Як вибрати баранину

Щоб обрати хороше і корисне м’ясо потрібно знати приблизний вік тварини і звертати увагу на колір.

Види баранини:

доросла баранина (м’ясо овець від одного до трьох років. Має яскравий червоно-бордовий колір);

молода баранина (м’ясо овець від трьох місяців до одного року. Має світло-червоний колір);

ягнятина (м’ясо овець до трьох місяців. Колір може бути від світло-рожевого до світло-червоного відтінку);

стара яловичина (м’ясо овець старше за три роки. Баранина має жовтий жир та відрізняється темно-червоним кольором).

Визначити вік баранини можна по ребрах.

Візуально подивись на два шматки м’яса з кістками: що більше відстані між ребрами, то старішою була тварина.

Запах теж може вказати на якість продукту.

Якщо присутній неприємний запах, при приготуванні він тільки посилиться, тому краще відмовитись від покупки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про топ-5 корисних властивостей яловичини.

Фото: Pixabay

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