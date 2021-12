Правильне харчування: з чого розпочати?

Правильне харчування – це основа нашого стану здоров’я, самопочуття та фізичної форми. Саме від збалансованого раціону залежить наш зовнішній вигляд, настрій та енергетична активність. Як взяти себе в руки та почати харчуватися правильно? Ранок у Великому Місті зібрав 5 основних порад.

Досить виснажувати себе дієтами та шкодити своєму організму.

Правильне харчування – це можливість завжди тримати себе в формі і при цьому без жорстких обмежень.

Перший крок на шляху до правильного харчування – виключити зі свого раціону продукти, які мають низьку харчову цінність та не несуть ніякої користі організму.

Вода – прискорює обмін речовин та виводить з організму шкідливі речовини.

Також вона здатна зменшувати апетит, тим самим не дозволяючи з’їсти зайвого.

Добова норма води – 1,5-2 літри на день.

Овочі та фрукти є джерелом поживних речовин, вітамінів, мінералів та актиоксидантів.

Крім цього, вони також мають велику кількість клітковини, яка очищає наш організм.

Тому це обов’язкові складові здорового раціону.

Привчіть себе до правильного режиму харчування, у вас повинно бути 3 основних прийоми їжі – сніданок, обід та вечеря.

Перерва між ними – максимум 4 години.

Можна робити легкі перекуси для того, щоб не морити себе голодом.

І намагайтеся не пропускати прийоми їжі.

Адже, це може викликати проблеми з травленням, а також підвищити вірогідність зірватися і з’їсти нездорову їжу.

Організм повинен отримувати весь спектр необхідних речовин, мікроелементів, вітамінів, мінералів та амінокислот.

Тому ваш раціон повинен бути різноманітним, насичений білками, жирами та вуглеводами.

Кожен з цих елементів є дуже важливим, а недолік або надлишок одного з них може негативно позначитися на стані здоров’я.

