Користь і шкода свинини: чи варто вживати це м’ясо і кому краще від нього відмовитись.

Свинина – найпопулярніший вид м’яса в усьому світі. І це попри те, що в деяких культурах вона заборонена. Зокрема, мусульмани вважають її нехаляльною, а іудеї – некошерною.

А от у багатьох країнах Азії (зокрема, у Китаї) вживають особливо багато свинини. Там цей продукт увійшов до раціону людей ще й V тисячолітті до н.е.

Люблять це м’ясо і в Україні.

Слава у свинини доволі суперечлива, тож ми спробували розібратись, чого у ній більше – шкоди чи користі.

Корисні властивості свинини

Завдяки високому вмісту жирів і білків, свинина постачає організму людини велику кількість енергії. Тому вона корисна людям, які займається спортом та важкою фізичною роботою.

Містить селен, який зміцнює імунітет. Лише в одній відбивній – понад 100% рекомендованої добової дози цього елементу.

Є джерелом триптофану – амінокислоти, з якої в організмі синтезується “гормон радості” серотонін. Завдяки цьому – покращує настрій та допомагає впоратися зі стресом.

У свинячому салі є багато вітаміну F. Він являє собою поєднання трьох кислот – лінолевої, лінолевоной і арахідонової. У комплексі вони знижують рівень холестерину.

Завдяки комбінації йоду, заліза та ферментів, свинина налагоджує роботу кровотворних органів, зокрема – стимулює вироблення гемоглобіну. Тому це м’ясо рекомендують вживати при анемії.

Підтримує роботу серця та щитовидної залози завдяки поєднанню цинку, селену та магнію.

Корисна при себореї: містить цинк, ефективний проти лупи.

Добре впливає на вироблення грудного молока у жінок, що годують немовля.

Шкідливі властивості свинини

Свинину потрібно ретельно термічно обробляти. Річ у тім, що у ній можуть бути присутні паразити. Тож при поїданні погано просмаженого стейку людина може заразитися.

Це м’ясо має підвищений вміст гістаміну, тому може викликати алергічні реакції.

Надмірне споживання свинини може призвести до зайвої ваги та навіть ожиріння.

Скільки свинини можна їсти на день

Чоловікам – 150-180 г. на день (при важкій фізичній роботі – до 220 г)

Жінкам – 130-150 г.

Дітям і людям похилого віку – 50-100 г.

Бажано дотримуватись норм споживання свинини, а також віддавати перевагу менш жирним частинам.

Має значення і спосіб приготування – віддавай перевагу вареному, тушкованому та запеченому в духовці м’ясу. А от смажене на сковороді краще вживати рідше.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про користь і шкоду сала.

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