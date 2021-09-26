«Допомогти людині не дійти до хвороби»: нутриціолог назвала головні правила здоров’я

“Нутриціолог — це об’ємна професія, яка ставиться до кожної людини індивідуально” — так Мирослава Ульяніна пояснила різницю між дієтологом і нутриціологом.
Ми поспілкувалися з відомою представницею цієї професії Мирославою Ульяніною і дізнались головні секрети здоров’я.
На запитання про те, хто може швидше схуднути: чоловік чи жінка, лікарка відповіла, що все залежить від людини.
— Якщо людина приходить і каже, що готова на все, щоб схуднути, то немає різниці, чоловік це чи жінка.
Також лікар-нутриціолог розповіла, що скинути вагу, не займаючись спортом можна, але є нюанс:
— Якщо людина зробила дефіцит калоріїв — вона схудне. Питання у тому, який результат цього схуднення буде.
На притання, чи можна їсти після 18:00, Ульяніна відповіла:
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— Можна, але дивлячись, що і у якій кількості.
Чи корисні знежирені продукти?
Чи можна вживати замінники цукру?
Усі подробиці — у нашій рубриці “Професії”.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про поради нутриціолога щодо переходу на правильне харчування
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