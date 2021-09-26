УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 26.09.2021 09:00
26.09.2021 09:00
Поділитися

«Допомогти людині не дійти до хвороби»: нутриціолог назвала головні правила здоров’я

«Допомогти людині не дійти до хвороби»: нутриціолог назвала головні правила здоров’я

“Нутриціолог — це об’ємна професія, яка ставиться до кожної людини індивідуально” — так Мирослава Ульяніна пояснила різницю між дієтологом і нутриціологом.

Ми поспілкувалися з відомою представницею цієї професії Мирославою Ульяніною і дізнались головні секрети здоров’я.

На запитання про те, хто може швидше схуднути: чоловік чи жінка, лікарка відповіла, що все залежить від людини.

— Якщо людина приходить і каже, що готова на все, щоб схуднути, то немає різниці, чоловік це чи жінка.

Також лікар-нутриціолог розповіла, що скинути вагу, не займаючись спортом можна, але є нюанс:

— Якщо людина зробила дефіцит калоріїв — вона схудне. Питання у тому, який результат цього схуднення буде.

На притання, чи можна їсти після 18:00, Ульяніна відповіла:

— Можна, але дивлячись, що і у якій кількості.

Також по темі: Міцний імунітет. Нутриціолог назвала 10 головних правил 5 міфів про харчування, яким не можна вірити Як правильно харчуватися взимку, щоб не набрати зайву вагу?

Чи корисні знежирені продукти?

Чи можна вживати замінники цукру?

Усі подробиці — у нашій рубриці “Професії”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про поради нутриціолога щодо переходу на правильне харчування

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: корисні поради, правильне харчування
26.09.2021 09:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь