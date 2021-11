5 міфів про харчування, яким не можна вірити

Їжа – невід’ємна частина життя кожного з нас людини. Саме тому навколо харчування існує так багато міфів.

Деякі з них спробуємо розвінчати у цьому матеріалі.

А що насправді?

Лягати спати у момент, коли процес перетравлення в самому розпалі – дійсно погана ідея. Це може призводити до поганого засвоєння їжі і затримки її у шлунку чи кишечнику. Результатом буде поганий сон і відчуття втоми з самого ранку.

Але не їсти після шостої варто лише тим, хто лягає спати о 9 вечора.

Правда в тому, що останній прийом їжі повинен бути за 3 години до сну – цього часу достатньо, щоб продукти повністю перетравилися і не відкладалися в непотрібних місцях.

Тож якщо ти лягаєш спати опівночі – цілком можеш дозволити собі вечерю близько дев’ятої.

Втім, висококалорійних продуктів, що важко перетравлюються, ввечері таки варто уникати. Замість м’яса і солодощів надай перевагу творогу або салату зі свіжих овочів.

А що насправді?

Ананасовий сік дійсно містить фермент бромелайн, про який усі говорять. І це справді корисна для здоров’я речовина. Бромелайн рекомендують вживати для підтримки суглобів, зміцнення кісток та налагодження роботи травної системи.

От тільки розщеплює він зовсім не жири, а білки, і схудненню не сприяє.

Більше того, ананасовий – один із найсолодших соків, тому містить багато калорій.

Відмовлятися від цього продукту не варто, бо він справді корисний. Але й сподіватися, що він допоможе позбутися зайвих кілограмів – немає сенсу.

А що насправді?

Часто можна почути думку, що їсти потрібно невеликими порціями, але 6-7 разів на день. Мовляв, при такому способі харчування витрачається більше енергії на перетравлювання їжі – людина не гладшає.

Насправді ж, важлива не кількість прийомів їжі, а її калорійність. І якщо людина вживає не менше (або більше) калорій, ніж зазвичай – ефект буде відповідний.

Найкращий вихід – орієнтуватися на сигнали свого тіла і їсти тоді, коли з’являється голод.

А що насправді?

Останніми роками модними стали безглютенові продукти. І став активно ширитися міф, що «злий і страшний» глютен дуже шкідливий для здоров’я.

Насправді це не правда лише частково.

Глютен дійсно може бути дуже небезпечним, але лише для людей, хворих на целіакію. Хвороба вражає кишечник, порушує роботу шлунка і зрештою призводить до розвитку дистрофії. Але непереносимістю глютену страждає лише 0,5% людей на планеті. І діагностують недуг, зазвичай, ще в ранньому дитинстві.

Тож якщо целіакії у тебе немає – можеш їсти продукти з глютеном абсолютно спокійно.

А що насправді?

Те, що жири шкодять організму – також міф. Дійсно, варто уникати так званих транс-жирів, які утворюються в деяких продуктах під час температурної обробки. Вони здатні призвести до хвороб серцево-судинної системи, гормональних розладів та навіть онкології. Зустріти трансжири можна в маргарині, або, наприклад, у кондитерських виробах.

А от натуральні жири нам обов’язково потрібні. Нашкодити вони можуть, лише якщо вживати їх надміру багато. Але ж навряд чи ти їси сало чи масло кілограмами?

Тому додати шматочок масла в кашу та заправити салат оливковою олією – не лише можна, але й потрібно.

Фото: Unsplash

