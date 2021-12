Як правильно харчуватися взимку, щоб не набрати зайву вагу?

Дієтолог розповіла про те, як не набрати зайву вагу взимку.

Узимку наш організм переходить в енергозберігаючий режим.

Обмін речовин уповільнюється, а бажання їсти стає лише сильнішим.

Як наслідок — ми багато їмо, мало рухаємося і набираємо зайву вагу.

Саме тому так необхідно побудувати свій «зимовий» раціон харчування. У цьому нам допомогла лікар-дієтолог Наталія Суслова.

Наш організм готується до зимового періоду ще з осені.

Він починає витрачати ще більше енергії, саме тому з’являється сонливість, знижується наша працездатність, а також погіршується настрій.

Режим роботи організму у теплу пору року відрізняється від режиму роботи взимку, тому потрібно знати, які продукти слід обмежити у своєму раціоні, а які навпаки – вживати частіше.

Прекрасним джрелом білків є молочні продукти, яйця, м’ясні бульйони, риба, бобові.

Ці сполуки гарантують організмові тривалу енергію, роблять клітини стійкішими, захищають від запальних процесів.

Джерелом корисних жирів є вершки, сметана, жирна морська риба, горіхи, оливкова, лляна олія, шматочок сала.

У холодну погоду вони дають енергію, необхідні для повноцінної роботи нервової системи, підтримують знешкоджувальну функцію печінки.

Вуглеводи містяться у цільнозернових кашах, хлібі та хлібцях із цілого зерна, всіх овочах, фруктах та ягодах.

Джерелами цих чудодійних речовн є овочі, не лише свіжі, але й квашені, фрукти, різнокольорові ягоди, настій шипшини, висівок, компоти з морожених ягід (обліпихи, малини, смородини), відвари сухофруктів, трав’яні чаї, горіхи, насіння льону, кунжуту, соняшника, гарбуза, тощо.

Обов’язковими такж є зігріваючі страви, насамперед супи, страви з яєць, молочні каші.

Починай свій день із склянки теплої води. Не забудь додати туди кілька капель лимонного соку.

На сніданок краще вибрати щось легке, але поживне: вівсяну кашу, творог або варені яйця.

В обідню пору слід їсти перші страви.

Це можуть бути овочеві супи, борщ, капусняк, розсольник або легкий курячий бульйон із зеленню.

До овочевих супів варто додати бобові — нут, чечевицю, маш, горох.

Не забувай пити багато теплих напоїв — чай, компот, навіть просто теплу воду.

Гарячий чай із лимоном, імбирем буде помічним під час прогулянки у холодну пору.

Наприкінці дня чудово підійдуть легкі страви.

Тушковані (приготовані на пару, запечені) овочі, запечена риба, кисломолочний сир, легкі овочеві супи або супи–креми.

Перед тим, як бігти в ліжко, ще раз забіжи на кухню.

Там бажано випити склянку кисломолочного напою — кефіру, сироватки, закваски.

Узимку краще відмовитись від тортів, тістечок та печива.

Проте, якщо ти не можеш від них відмовитися, то іноді дозволь собі поласувати власною випічкою з використанням морожених ягід чи сухофруктів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про типові помилки харчування.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.