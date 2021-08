Як перейти на правильне харчування: поради нутриціолога

Перехід на правильне харчування починається насамперед в голові. Нутриціолог Анастасія Голобородько дала 5 порад, як легко перейти на корисний раціон.

За її словами, більшість гарно знає теорію “ПП і ЗОЖ”. Але інструкції і правила потрібно не тільки знати, але й вміти правильно і регулярно їх порушувати.

Наш мозок тривожний і заточений рятуватись, тому поглинання їжі — механізм захисту з генетики ще давніх часів.

1. Учажно читайте етикетки. Це допоможе розібратись, який продукт нормальний та корисний, а який — досягнення хімічної промисловості.

2. Вчіться розбиратися у складниках їжі. Проходьте курси, навчайтесь, читайте тих, хто компетентний.

3. Їжа не повинна на вас чатувати. Снеків не повинно бути ані у вашій шафці, ані в машині, ані в сумці.

4. Не тримайте вдома шкідливу їжу. Вафлі, карамель та сиропи самостійно в дома не з’являються. Не купуйте також пряники та “зожні” смаколики.

5. Не проводьте зустрічі в місцях, де є випічка, або не підтримуйте спілкування з людьми, які їдять і чию харчову поведінку ви не розділяєте, не вважаєте нормальною.

6. Не їжте без голоду. Якщо були коректні вечеря, обід, сніданок, в нормі о 21-00 не хочеться перекусити. Та й взагалі спочатку перепитуйте себе «я дійсно ще голодна / голодний?»

