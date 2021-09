Міцний імунітет. Нутриціолог назвала 10 головних правил

Правила міцного імунітету, які допоможуть рідше хворіти та зберегти здорв’я до глибокої старості.

За словами нутриціолога Ольги Усенко, наш імунітет складається з трьох основних частин.

На генетику та екологію ми впливати, на жаль, не можемо. Але наші дії цілком здатні покращити імунітет.

Аби цього досягнути, достатньо дотримуватися декількох простих правил.

1. Висипайтеся

2. Їжте більше цільних рослинних продуктів

3. Їжте більше корисних жирів

4. Їжте більше ферментованих продуктів або вживайте добавки з пре- і пробіотиками

5. Обмежте надходження цукру

6. Тренуйтеся в міру

7. Намагайтеся бути активними не лише під час спортивних тренувань

8. Пийте багато води

9. Керуйте своїм стресом і напругою

10. Після того, як увійшли у звичку всі попередні пункти, можна подумати про добавки для підтримки імунітету.

Також нутриціолог закликає не чекати від правильного способу життя і здорового харчування миттєвих результатів.

Адже, щоб налагодити работу організму, потрібен час.

