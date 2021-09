Гикавка: чому виникає і як позбутися

Як позбутися гикавки?

Гикавка доволі — виснажливе явище.

Вона може заскочити нас у найнепередбачуванішому місці після інтенсивного сміху чи невеликого хвилювання.

Причини можуть бути дуже різними, проте відчуття від неї завжди однаково неприємні.

Тож Ранок у Великому Місті зараз розповість тобі про найефективніші способи, що допоможуть якомога швидше позбутися гикавки.

Цілком логічно, що перед тим, як перейти до способів позбутися гикавки, слід зрозуміти, що вона із себе являє і звідки взагалі береться.

Одні стверджують, що гикавка є нагадуванням про предків, які дихали зябрами, інші переконані — це прояв нервового тику.

При різкому проходженню повітря через голосові зв’язки в гортані виникає усім добре відомий звук “гик”.

Викликати гикавку можуть понад сотню різних фізіоліологічних станів. Але, на щастя, більшість з них не є шкідливими.

Можливо, у такий спосіб організм хоче тобі повідомити про запалення легень, грижу стравохідного отвору діафрагми або й онкологію.

Але не слід панікувати, бо гикавка тоді навряд чи минеться. Вона часто виникає, коли людина відчуває сильний страх.

Тож не варто намагатись перевершити рекорд найдовшого нападу гикавки в американця Чарльза Осборна, що тривав цілих 68 років!

Вода — завжди корисна, навіть при гикавці.

Тож, як тільки відчуваєш, що ось-ось вирветься неприємне “гик”, біжи на кухню або ж діставай із сумки пляшку.

А тоді дрібненькими ковтками без пауз випий повний кухоль води.

Якщо такий метод не діє, спробуй під час того, як п’єш воду, закрити вуха.

Знаємо, можливо, здається, що тут немає жодного сенсу. Але, гей, невже у гикавці його так багато?

Це один із найвідоміших методів, які вже, певно, кожен тестував на собі.

Намагайся не дихати якомога довше.

У разі необхідності повтори кілька разів.

Тут тобі знадобиться скибочка лимону або якась інша кислинка.

Не любиш кислого — можеш замінити гірким.

Організм буде шокований такою раптовістю і відверне мозок виробленням шлункового соку.

Так-так, мова про те саме фото фізика з висунутим язиком.

Тобі доведеться повторити за Ейншейном і якомога сильніше висунути язик з ротової порожнини.

Акуратно можна потягнути його вниз пальцями для швидшого ефекту.

Шанувальники здорового способу життя можуть виконати пару підходів на прес.

Не лише гикавка пройде, а й мрія про заповітні кубики буде ближчою.

Здоров’я тобі й нетривалої гикавки!

