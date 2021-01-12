Неприємні наслідки: чи правда, що COVID-19 може викликати імпотенцію

Чи правда, що COVID-19 може призвести до імпотенції, та як діагностувати коронавірус за 10 секунд? Найсвіжіші новини про пандемію в Україні та світі.

Перехворіти на COVID-19 — те саме, що й на сезонний грип, — люблять повторювати коронаскептики, применшуючи небезпеку хвороби.

Мовляв, якщо коронавірус теж гостра респіраторна вірусна інфекція, навіщо перейматися?

Взагалі-то, навіть за умови легкого перебігу COVID-19, наслідки можуть бути дуже непередбачуваними.

Проблеми з центральною нервовою системою, глухота, випадіння волосся та зубів і навіть імпотенція!

Неочікувані наслідки коронавірусу

За результатами дослідження італійських вчених з Римського університету Тор Вергата, коронавірус здатний провокувати порушення статевої системи чоловіків.

Науковці пов’язують це із запальними процесами в організмі хворих на COVID-19, як наслідок — проблеми з кровопостачанням до статевого органу та імпотенція.

Небезпечне ускладнення у 15 дітей, які перехворіли на COVID-19, днями виявили на Львівщині — синдром Кавасакі.

Про це повідомила директорка львівської обласної лікарні “Охматдит” Олександра Бурда.

Синдром Кавасакі — це рідкісне захворювання, що характеризується лихоманкою, висипаннями на шкірі, запаленням кровоносних судин, легень, нирок, мозку і набряком мигдалин.

Причому легкий перебіг COVID-19 ще не означає, що дитину омине хвороба Кавасакі, — наголошують експерти. Тому закликають не ставитись зухвало до симптомів коронавірусу в дітей.

Кавасакі може розвинутися через 2, 4 і навіть через 6 тижнів після перенесеного коронавірусу!

Лікар-інфекціоніст Ляззат Євралієва каже:

Найчастіше це діти, які мають хронічні захворювання, діти з генетичною схильністю до аутоімунних запалень, вірусів та інфекцій.

Нові штами коронавірусу

Новий штам коронавірусу, який вперше виявили у Великобританії і який вже поширився на більш, як 20 країн світу, — на цілих 70% заразніший, ніж попередня версія корони.

Невтішного висновку дійшли вчені Імперського коледжу Лондона.

І, якщо ви думаєте, що гірше бути не може, то ви, мабуть, ще не чули про південноафриканський штам. За словами міністра охорони здоров’я Британії Метью Хенкока, він ще більш заразний, ніж британська мутація.

І це теж не все — про штам, який, мовляв, відрізняється і від британського, і від південноафриканського днями повідомила Японія.

Нову версію коронавірусу виявили у чотирьох туристів, які в’їхали до країни з Бразилії.

Утім, за словами голови японського МОЗ, жодних доказів, що ця мутація заразніша за SARS-CoV-2 наразі немає.

Але що означає поява одразу кількох нових штамів коронавірусу? Та невже, попри початок вакцинації від COVID-19 у багатьох країнах світу, людство програє у боротьбі з коронавірусом?

По-перше, без паніки. Попри повідомлення про ймовірне стрімке поширення вірусу, наразі немає “залізних” доказів, що нові штами спричиняють тяжчий перебіг хвороби, або що смертність від них вища.

Не йдеться і про підвищення ймовірності повторного зараження. По-друге, мутації для вірусів — цілком природній процес, — кажуть експерти.

Член комітетету Верховної Ради України з питань здоров’я нації Вікторія Вагнєр стверджує:

Всі віруси мутують. Мутація означає зміну в геномі. Геном — це унікальна специфічна послідовність ДНК або РНК. За рік пандемії стало очевидно, що швидкість генетичних змін даного коронавірусу досить низька.

Окрім того, із обнадійливими заявами вже виступили два розробники вакцин від коронавірусу — американська фармацевтична компанія Pfizer та американська біотехнологічна корпорація Moderna.

Вони припустили, що їхні препарати будуть так само ефективні проти британського та південноафриканського штамів коронавірусу.

Новинки у боротьбі з коронавірусом

У Британії, де схвалили до масового застосування вже 3 вакцини від коронавірусу, вирішили ними не обмежуватися.

Вчені з Університетського коледжу Лондона спільно з шведсько-британською компанією AstraZeneca нині працюють над розробкою ліків від COVID-19 під назвою “Storm Chaser” або “Штормовий мисливець”.

Препарат — коктейль з антитіл до SARS-CoV-2, що вводиться в організм у два етапи.

У рамках першого етапу клінічних випробувань препарат ввели 10 добровольцям. Науковці розраховують, що, у разі вдалого проходження всіх фаз клінічних випробувань та реєстрації, ліки забезпечуватимуть захист від коронавірусу щонайменше протягом 6 місяців.

Або ж протягом 12 місяців — за найбільш оптимістичними прогнозами.

Окрім того, така терапія сумішшю антитіл може стати порятунком для людей, які мають протипоказання до вакцинації від COVID-19, або з певних причин не зробили її вчасно.

Чи можна діагностувати коронавірус протягом 10 секунд? Тепер так!

Вчені з Бількентського університету, у Туреччині винайшли для цього спеціальний прилад — назвали Diagnovir.

За допомогою оптичних технологій він може вирахувати інфікованих коронавірусом.

А хто несе найбільшу відповідальність за стрімке поширення COVID-19?

Це та багато іншого дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розовідали чим небезпечні мутації коронавірусу.

Фото: Unsplash

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