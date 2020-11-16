Підступна печія: як розпізнати та що робити

Печія не завжди є проявом серйозної хвороби, проте завдає дискомфортних та неприємних відчуттів.

Відчуття печіння, тяжкості або болю за грудиною чи у верхній частині живота ладне завдати чимало незручностей.

Саме тому Ранок у Великому Місті вирішив розповісти, як визначити симптоми печії та ефективно їх усунути.

Але, перш за все, давай з’ясуємо, чому вона виникає і про що може свідчити.

Причини виникнення печії

Печія виникає при опіку стравоходу кислотою. Це може трапитись у таких випадках:

переїдання (кислий вміст шлунку потрапляє у стравохід);

їжа на ходу або всухом’ятку;

виконання фізичних навантажень після прийому їжі;

надмірне вживання смажених, гострих і жирних страв;

зайва вага, вагітність, запори, туго затягнутий пояс або підняття важких предметів (це призводить до внутрішньочеревного тиску);

куріння, вживання алкогольних та газованих напоїв;

деякі медикаменти та ін.

Часте виникнення печії може свідчити про наявність різних хвороб шлунково-кишкового тракту і навіть серцево-судинної системи.

Якщо закривати очі на явні ознаки печії і займатись лиш самолікуванням, можна пропустити розвиток виразки шлунка, жовчнокам’яної хвороби, гастрит, холецистит та багато інших захворювань.

Тому радимо не зволікати й обов’язково обстежитись у лікарів. Звернутись слід до терапевта та гастроентеролога.

Як розпізнати печію?

Для тих, кому пощастило бути не дуже знайомим із печією, варто нагадати її основні симптоми.

відчуття печіння, тяжкості або болю за грудиною;

біль у верхній частині живота;

гіркуватий або кислуватий присмак у роті та горлі;

нудота;

відрижка;

здуття живота.

Народні методи лікування печії

Ще раз нагадуємо, що твій організм цими відчуттями може намагатися розповісти тобі про щось серйозніше, ніж просто печія.

Але що робити, якщо записаний до лікаря на завтра, а дошкульна печія турбує сьогодні?

Можеш спробувати якийсь із цих народних засобів:

прийми половину чайної ложки питної соди, розведеної невеликою кількістю води. Цей метод є дуже дієвим, але зловживати ним у жодному разі не можна;

випий нежирного молока;

жуй шматочки сирої картоплі або приготуй із неї свіжовичавлений сік.

Профілактика печії

А щоб не довелось жувати сиру картоплю, можна заздалегідь подбати про те, щоб печія до тебе не навідувалась.

Ось головні профілактичні засоби, які допоможуть уникнути подібної ситуації:

правильний режим харчування;

виключення з раціону шкідливих продуктів (фастфуд, смажене, гостре);

відмова від шкідливих звичок;

носіння зручного одягу;

регулярний лікарський огляд органів травлення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про продукти, які містять багато кальцію.

Фото: Pixabay

Софія Сукач

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