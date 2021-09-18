Оголюватись як сенс життя. Зіркові красуні, які обожнюють публікувати гарячі фото

Немало сучасних дівчат “грішать” в Instagram оголеними фото.

І роблять вони це з різних причин.

Поки одні провокують колишніх та затягують у Direct об’єкт своєї симпатії, інші — хизуються ефективністю спортзалу та своєю витривалістю.

Але усі, як один, нагадують світу, що кожне тіло прекрасне.

Таким, звісно, займаються і зіркові красуні.

Саме про відомих любительок оголених фото вирішив розповісти сьогодні Ранок у Великому Місті.

ТОП-10 зірок, які люблять оголюватись у Instagram

Емілі Ратаковскі

Американська модель та акторка польсько-єврейського походження Емілі Ратаковскі відома своєю довершенною фігурою.

Довгі ноги, красива талія, розкішні груди.

Ну, хіба можна ховати таку спекотну комбінацію?

Кім Кардашян

Цю зірку неможливо уявити без гарячих фото.

Кім Камрдашян має свій бренд білизни “Skims” і чи не щодня рекламує його самотужки.

Тому оголені кадри для блогерки — це частина бізнесу.

Даша Астаф’єва

Всі полюбили співачку та модель Дашу Астаф’єву саме за відверті образи для гурту Nikita.

З того часу вона є синонімом до слова “сексуальність”.

Ешлі Грем

Одна з найбільш оплачуваних моделей у світі Ешлі Грем обожнює своє тіло різним і не гребує можливістю нагадати про це всьому світу.

Воно й на краще.

Адже завдяки сміливості плюс-сайз моделі, мільйони жінок по всьому світу прийняли себе.

Alyona Alyona

Заклики любити й приймати себе регулярно публікує і українська реперка Alyona Alyona.

І робить вона це дуже відважно, провокативно і красиво!

Хайді Клум

Німецька топ-модель, акторка та телеведуча Хайді Клум завжди була відома своєю відвертістю та сміливістю.

І під 50 нічого не змінилось.

А чому б мало?

Жінки — вони, як хороше вино, стають розкішнішими з віком.

Анна Седокова

Здається, тут і пояснювати нічого не потрібно.

Анна Седокова завжди асоціювалася із сексуальними образами та відвертими фото.

Згадаймо лиш всі ті численні обкладинки Playboy з її участю…

Джорджина Родрігес

Напевно, Кріштіану Ронадлу трішки втомився від популярності.

От і знайшов собі дружину, на яку заглядаються не менше, ніж на нього.

Танцівниця та модель Джорджина Родрігес частенько публікує фото в білизні та купальниках.

Не лише тоді, коли їх рекламує, а й просто, коли почуває себе на всі 100.

Кайлі Дженнер

Як і у випадку з Кім Кардшян, оголені фото Дженнер — це не просто хоббі, це вже частина діяльності.

Ну, неможливо, уявити одну з найпопулярніших блогерок у світі без її спекотних кадрів.

Тому Кайлі оголюється на щоденній основі.

Настя Каменських

Від Дженнер не відстає і наша Настя Каменських.

У своєму Instagram співачка регулярно тішить підписників спекотними кадрами.

А що робити?

Коли вже накачала “попу, как у Ким”, гріх не похизуватися!

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку вагітних зірок 2021.

Фото: kyliejenner, emrata, annasedokova

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