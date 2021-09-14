Настя Каменських продовжує дражнити фото з відпочинку

Українська співачка NK тішить підписників відвертими фото з відпустки.
Знаменитість поділилась новою світлиною у своєму Instagram.
Так, на знімку Каменських в готельному номері з видом на терасу і море, позуючи збирає волосся.
Зірка зафіксована у виграшному ракурсі, який підкреслює її довгі ноги.Також по темі: На роботу в купальнику. Настя Каменських показала, як одягається на гастролях Порція апетитних фото. Потап та Настя Каменських показали, як відпочивають у Хорватії Медовий світанок у бікіні. Настя Каменських показала, як зустрічає сонце
Допис зібрав більше 140 тисяч вподобань.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про топ модних образів Насті Каменських.
Фото: kamenskux