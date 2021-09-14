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ICTV Ранок 14.09.2021 20:20
14.09.2021 20:20
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Настя Каменських продовжує дражнити фото з відпочинку

Настя Каменських продовжує дражнити фото з відпочинку

Українська співачка NK тішить підписників відвертими фото з відпустки.

Знаменитість поділилась новою світлиною у своєму Instagram.

Так, на знімку Каменських в готельному номері з видом на терасу і море, позуючи збирає волосся.

Зірка зафіксована у виграшному ракурсі, який підкреслює її довгі ноги.

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Допис зібрав більше 140 тисяч вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про топ модних образів Насті Каменських.

Фото: kamenskux

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Теги: інстаграм зірок, Настя Каменських, шоу-бізнес
14.09.2021 20:20



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