Настя Каменських продовжує дражнити фото з відпочинку

Українська співачка NK тішить підписників відвертими фото з відпустки.

Знаменитість поділилась новою світлиною у своєму Instagram.

Так, на знімку Каменських в готельному номері з видом на терасу і море, позуючи збирає волосся.

Зірка зафіксована у виграшному ракурсі, який підкреслює її довгі ноги.

Допис зібрав більше 140 тисяч вподобань.

Фото: kamenskux

