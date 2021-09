Вона повернулась! Брітні Спірс відновила свій акаунт у соціальній мережі

Американська співачка Брітні Спірс повернула свій акаунт у популярній соціальній мережі.

Зірка вирішила видалитись з Інстаграму і повідомила про це у своєму Твітері.

Своє рішення вона мотивувала тим, що хоче спокійно відсвяткувати свої заручини.

Її нареченим став 27-річний Сем Асгарі.

Пара вирішила влаштувати собі відпустку і полетіла на Гаваї.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: britneyspears

