Вона повернулась! Брітні Спірс відновила свій акаунт у соціальній мережі

Американська співачка Брітні Спірс повернула свій акаунт у популярній соціальній мережі.
Зірка вирішила видалитись з Інстаграму і повідомила про це у своєму Твітері.
Своє рішення вона мотивувала тим, що хоче спокійно відсвяткувати свої заручини.
Її нареченим став 27-річний Сем Асгарі.
Пара вирішила влаштувати собі відпустку і полетіла на Гаваї.
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Нагадаємо, раніше ми писали про зіркових красунь, які полюбляють оголюватись на фотографіях.
Фото: britneyspears
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22.09.2021 20:20
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