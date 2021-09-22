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ICTV Ранок 22.09.2021 20:20
22.09.2021 20:20
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Вона повернулась! Брітні Спірс відновила свій акаунт у соціальній мережі

Вона повернулась! Брітні Спірс відновила свій акаунт у соціальній мережі

Американська співачка Брітні Спірс повернула свій акаунт у популярній соціальній мережі.

Зірка вирішила видалитись з Інстаграму і повідомила про це у своєму Твітері.

Своє рішення вона мотивувала тим, що хоче спокійно відсвяткувати свої заручини.

Її нареченим став 27-річний Сем Асгарі.

Пара вирішила влаштувати собі відпустку і полетіла на Гаваї.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про зіркових красунь, які полюбляють оголюватись на фотографіях.

Фото: britneyspears

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Теги: інстаграм зірок, Брітні Спірс, шоу-бізнес
22.09.2021 20:20



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