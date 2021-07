Виглядати як Бейонсе: секрети краси всесвітньовідомої Королеви Бі

Бейонсе — секрети краси та молодості зірки.

Вже більше, ніж 20 років Бейонсе, або Королева Бі, як сама вона себе величає, залишається однією з найпопулярніших співачок у світі.

Окрім відмінного голосу, зірка має чудові акторські здібності та неймовірно красиву зовнішність.

Незважаючи на те, що Бейонсе вже 39, за версією популярного журналу The People, вона є однією з найсексуальніших жінок на планеті.

Тож Ранок у Великому Місті не зміг пройти повз і підготував для тебе головні б'юті-правила співачки.

Бейонсе не дотримується якихось суворих дієт, але ретельно слідкує за своїм харчуванням.

Каша на сніданок, салад на обід і легка вечеря на завершення дня — нічого складного й неординарного.

І лише раз на тиждень, у неділю дозволяє собі їсти те, що заманеться.

Також співачка полюбляє влаштовувати “Vegan time” для себе й підписників, тобто сідати на вегетаріанську дієту.

Зазвичай вона це робить, аби підготувати своє тіло до музичного фестивалю чи туру.

Як і кожна жінка, Бейонсе прагне до красивого тіла.

Співачка зізнається, що для підтримання форми їй доводиться старанно працювати у тренажерному залі.

Красуня багато бігає, стрибає на скакалці, займається кроссфітом.

Лише під час музичних турів їй доводиться пропускати тренування. Але, за словами Бейонсе, дві з половиною години активного виступу це компенсують.

Не варто забувати, що окрім вокальних та акторських здібностей, Бейонсе ще й неабияк танцює.

Напевно, саме завдяки танцям і тренуванням у спортзалі красуня може похвалитись чудовою розтяжкою.

Розвиток гнучкості позитивно впливає на наше тіло, зменшує чутливість м’язів і допомагає відновитися після стресу.

Тож чому б не спробувати?

Ще з дитинства Бейонсе навчилась правильно доглядати за власним волоссям, адже її мама працювала перукарем.

Зірка намагається не користуватись плойками, утюжками та феном у повсякденному житті, адже вони лише пересушують волосся.

Проте постійні концерти й зйомки не дозволяють повністю відмовитись від них.

Тож Бейонсе доводиться реабілітовувати волосся зволожувальними масками, оліями й обгортуванням.

Саме там, у салоні матусі, маленька Бейонсе полюбила експеременти.

Часто співачка навіть не може дочекатись свого стиліста, а вирішує постригти чубчик чи зробити мелірування просто зараз.

Вона не боїться додавати чогось нового своїй зовнішності, адже це в жодному разі не повпливає на рівень її впевненості та любові до себе.

І цього потрібно повчитися кожній жінці!

За словами Бейонсе, у догляді за шкірою найважливішими є систематичність та регулярність.

Лінощам тут не місце. Тож, якою б втомленою вона не була, не засне з макіяжем.

Вранці й ввечері красуня зволожує обличчя кремом, і завжди має біля себе термальну воду, що здійснює чудодійний ефект на шкіру.

Напевно, в це складно повірити, але поза концертами Бейонсе рідко носить яскравий мейк-ап.

Якщо потрібно нафарбуватись у повсякденному житті, то використовує лише тоналку, пудру, рум’яни, туш і блиск.

До речі, про блиск.

У інтерв’ю для Elle Бейонсе поідлилась класним лайфхаком:

