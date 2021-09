Нічого зайвого: як розібрати весь мотлох у квартирі

Як розхламити будинок та викинути з оселі все зайве без особливих зусиль? Адже під час карантину на це нарешті є і час, і сили.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі поради – і зараз усе розкаже.

Розхламити будинок або квартиру – це не просто прибратися та викинути поточне сміття. Це означає позбутися мотлоху, який роками накопичується у тебе вдома і майже ніколи не використовується.

Це предмети, які мертвим вантажем лежать у шафах та на полицях. Одяг, який ти навряд чи колись вдягнеш. Подарунки, які тобі не подобаються, а викинути шкода. Старі журнали, які ти ніколи не будеш перечитувати.

Власне, цей перелік можна продовжувати ще дуже і дуже довго.

Потрібно без докорів сумління викинути або подарувати усе, що:

1. Розбирати мотлох треба поступово – максимум по 15-20 хвилин на день. Інакше ти швидко перегориш і просто закинеш цю справу.

2. Починай із найбільш захаращеного місця в оселі.

3. Не діставай із шафи чи антресолей більше речей, ніж ти зможеш розібрати за 1 раз.

4. Не варто затівати розбір мотлоху, коли до тебе ось-ось мають прийти гості, намічається якась важлива справа чи поїздка. Вирушити у відпустку, коли в тебе на підлозі валяється купа мотлоху – не найкраща ідея. Незавершена справа дратуватиме тебе весь відпочинок, і точно не порадує після повернення.

5. Коли вирішуватимеш, чи залишити річ, керуйся не лише своїми емоціями. Завжди думай раціонально та намагайся зрозуміти, чи дійсно ця річ тобі потрібна. Якщо за останній рік вона не використовувалась жодного разу – сміливо викидай.

Під час розхламлення в голову приходить логічне питання: куди подіти всі ці речі? Адже викидати деякі предмети – шкода, якщо вони ще у непоганому стані.

Є кілька варіантів:

Тож позбудься непотрібного мотлоху і читай інші наші матеріали.

Аліна Литвиненко

