Як дезінфікувати одяг під час пандемії коронавірусу: 7 порад

Як правильно зберігати, дезінфікувати і прати одяг та взуття після виходу на вулицю.

Україна знаходиться на карантині до 24 квітня через стрімке поширення коронавірусу. Втім час від часу більшості з нас доводиться виходити з дому – в супермаркет або аптеку. А дехто змушений ходити на роботу через виробничу необхідність.

Через це постає питання: як правильно обробляти одяг після повернення додому? Адже на ньому коронавірус може жити до 5 днів.

Ранок у Великому Місті зібрав низку порад, які допоможуть тобі зберегти здоров’я – своє та своїх близьких.

Як дезінфікувати одяг від коронавірусу

Вдягни маску та рукавички

Перед тим, як обробляти одяг та взуття – помий руки та обов’язково вдягни маску і латексні рукавички.

Не забудь також про аксесуари – сумку, шапку, рукавички.

Після завершення процесу знову ретельно вимий і продезінфікуй руки, і лише після цього знімай засоби особистого захисту.

Міняй комплекти

Ідеально, якщо у тебе є 3-4 комплекти одягу. У такому випадку достатньо просто залишити куртку, джинси, шапку та взуття на тиждень, а наступного разу використовувати інший комплект.

Аби пришвидшити процес очищення від вірусу, треба винести одяг на балкон або лоджію. Якщо погода сонячна – він має загинути вже за 1-2 доби.

Залишай у коридорі

Не тягни верхній одяг у квартиру, залишай його у коридорі.

В ідеалі, біля входу в квартиру варто облаштувати окрему зону, де буде скринька для брудного одягу, антисептик, а також – місце для взуття.

Використовуй відпарювач

Один із найефективніших способів продезінфікувати одяг – обробити його гарячою парою.

Тож якщо у тебе є побутовий відпарювач – просто скористайся ним.

UV-лампа

Допоможе продезінфікувати одяг та взуття і UV-лампа.

Головне – використовувати її виключно для стерилізації предметів, а не рук та інших ділянок шкіри.

Адже ультрафіолетове випромінювання може викликати подразнення та призвести до низки інших проблем.

Обробляй антисептиком

Якщо у тебе є великі запаси антисептика і зовсім немає часу – можеш обробити одягу та взуття ним.

Втім зауваж – аби дезінфекція була ефективною, вміст спирту в санітайзері має бути не менше 70%.

Та й кількість його потрібна чималенька. Тож якщо є можливість, краще скористайся іншими способами.

Пери правильно

Прати одяг, у якому ти ходиш на вулиці, потрібно у пральній машині з температурою води не менш ніж 50 градусів.

Також обов’язково увімкни режим додаткового полоскання.

Зауваж, дотримуватись цих порад потрібно після кожного виходу на вулицю.

Намагайся якомога рідше порушувати карантин, бережи здоров’я та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як не заразитися короновірусом у супермаркеті.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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