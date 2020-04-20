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ICTV / Ранок / Календар садівника-городника на квітень 2020: сприятливі дні для посіву / 20.04.2020 18:16
20.04.2020 18:16
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Календар садівника-городника на квітень 2020: сприятливі дні для посіву

Фото: Unsplash

Плануєш щось садити у квітні на городі? Тоді скористуйся місячним календарем садівника-городника, який підготував Ранок у Великому Місті.

Ми врахували всі за і проти, коли краще висаджувати бодай щось на городі чи в саду. Читай про це нижче!

Місячний календар садівника-городника на квітень 2020

місячний календар садівника-городника квітень 2020 фото

1-2 квітня:  день сприятливий для роботи саме з ягідними чагарниками. Можна садити, пересаджувати чи прищеплювати. А на городі ідеальна пора, щоб висаджувати овочі.

3-4 квітня: можеш висаджувати усі ягідні кущі, окрім малини. На городі варто попрацювати з землею: підгортати кущі, розпушувати. Рекомендовано сіяти зелень, салати, моркву.

5 квітня: вдалий день, щоб висаджувати суницю, виноград, проводити щеплення. До того ж можна сіяти кріп, петрушку та огірки. У цей день спокійно виконуй будь-яку роботу на городі.

6 квітня: це 13 місячна доба, у яку добре висаджувати аґрус та виноград, до всього добре проростуть петрушка, огірки, морква та капуста.

9-10 квітня: можна продовжувати висаджувати плодові дерева та кущі. На користь підуть і роботи з землею. Хороші дні, щоб сіяти зелень, перець, баклажани, щавель, шпинат і салат.

11-12 квітня: виноград, шипшина, часник, цибуля, рання картопля – добре проростуть, якщо посіяти у ці дні. Але поливання варто перенести на інший раз.

полив на городі фото

Фото: Unsplash

13-14 квітня: бажано займатися підрізанням, прищепленням та розмноженням плодових дерев. Також у ці дні можна продовжувати висаджувати ранню картоплю, щавель, часник, цибулю, моркву та петрушку.

16 квітня: цей день найбільш сприятливий для висадки дерев і кущів.

18 квітня: без будь-яких вагань можеш сіяти квасолю, моркву, зелень та горох.

19 квітня: у саду можна продовжувати висаджувати ягідні чагарники, а на городі сіяти буряк, редьку, моркву та редис.

23 квітня: день сприятливий для поливу та пророщування насіння.                                                

24 квітня:  прийшла ідеальна пора для висаджування не лише дерев, але й і квітів. Крім того, добре зростатимуть кабачки, горох, патисони, кукурудза, синиця, зелень та боби.

26-27 квітня: варто зайнятися обробкою рослин від шкідників. А ще добре було б у ці дні посіяти рослини з повзучими стеблами.

28 квітня: все, що посадиш у цей день, дасть добрий врожай.

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Тепер ти знаєш, що та в які дні краще всього висаджувати. Користуйся порадами та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли будуть магнітні бурі у квітні 2020 року.

Головне фото: Unsplash

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Теги: Алла Гичка, город, місячний календар
20.04.2020 18:16



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