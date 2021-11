Як не набрати зайву вагу, працюючи вдома: 10 рятівних порад

Як не поправитись, працюючи вдома? Ранок у Великому Місті зібрав рятівні поради, які допоможуть тобі не набрати зайвої ваги.

Коли працюєш вдома, весь час виникає спокуса щось пожувати. А от калорій ми витрачаємо набагато менше, ніж під час звичайного ритму життя.

Аби мотивувати себе бути у формі, не забувай: карантин закінчиться, а пухкенькі бочки та щічки – залишаться і «радуватимуть» тебе ще довго.

Як цього не допустити – ми зараз розкажемо.

Щоранку натщесерце випивай склянку води з кількома крапельками лимонного соку. В ідеалі, її треба підігріти до температури тіла.

Цей простий засіб допоможе не лише покращити обмін речовин, але й виводитиме з організму шлаки та швідливі речовини.

А ще, вода заповнить частину шлунку – і за сніданком ти з’їси менше.

Одразу після пробудження випий склянку води і не полінуйся зробити зарядку. Комплекс вправ на будь-який смак і рівень підготовки зараз можна легко знайти в інтернеті.

Постарайся розім’яти всі групи м’язів. Таке коротке тренування не тільки налаштує на продуктивний день, але й запустить твій метаболізм.

А отже – зайві калорії не так активно будуть відкладатися в непотрібних місцях.

Зрозуміло, що повністю відмовитись від солодкого дуже важко. Тому тобі потрібно чесно укласти з собою угоду.

Вибери 1 прийом їжі, коли ти можеш дозволити собі зефір, цукерку або шматочок чизкейка. В ідеалі, це має бути сніданок.

В інший час заміняй солоденьке фруктами. Це теж смачно, а шкідливих калорій – набагато менше.

Щоб не погладшати, працюючи вдома, маємо зменшувати кількість і калорійність їжі.

Є такий оригінальний спосіб: насипаєш у тарілку свою звичну порцію, а потім – третину кладеш назад 🙂 Класти добавку, звісно, заборонено.

Ще один варіант – зменшувати не кількість, а калорійність їжі. Наприклад, можна замінити смажений стейк на овочевий салат.

Працюючи вдома за комп’ютером, весь час виникає бажання щось жувати. Якщо ти не можеш із цим боротися, зроби так, щоб перекуси були здоровими та не дуже калорійними.

Ось кілька варіантів:

А от із горіхами та сухофруктами варто бути обережніше: вони корисні, але дуже калорійні. Тому їсти їх варто зовсім небагато, і краще – у першій половині дня.

Тобі буде набагато легше відмовитися від солодощів і снеків, якщо їх просто не буде під рукою.

Тож вирушаючи до супермаркету або роблячи онлайн-замовлення, не клади до кошика нічого, що потенційно загрожує твоїй фігурі.

А якщо це вже є у тебе вдома – то сховай у дальню шафу і тимчасово забудь про їх існування.

Вечеряти потрібно не пізніше, ніж 2-3 години до сну. Нехай це стане твоїм правилом.

Справа в тому, що у вечірній час, а особливо – вночі наш метаболізм сповільнюється. Тому організм не може ефективно спалювати жири. Тож усе, що ти їж після 8-9 вечора, може негативно відбитися на твоїй фігурі.

В умовах пандемії коронавірусу багато хто перебуває у стані перманентного стресу. Який хочеться «заїсти», адже смаколики здатні тимчасово давати такі необхідні зараз позитивні емоції.

Втім, варто пам’ятати: їжа – не єдине джерело задоволення.

Позитивні емоції можна отримувати від спорту, творчості, онлайн-спілкування та багатьох інших приємних та корисних речей. Тож просто зроби заміну.

Під час генерального прибирання ти не просто витратиш чимало калорій, а зробиш це з користю. Це нічим не гірше, ніж фітнес 🙂

Візьми собі за звичку щодня віддраювати по одній кімнаті.

Якщо ти на карантині разом із другою половинкою – частіше займайтесь коханням.

Секс – це чудова активність, яка допоможе не тільки покращити настрій, але й спалити кілька десятків калорій.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

