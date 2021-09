Просто морський смаколик чи справжній суперфуд? Корисні властивості кальмарів

Кальмари: корисні властивості популярного морепродукту.

Як би там не було, але більшість людей просто обожнюють морепродукти.

Креветки, мідії, устриці, кальмари…

Саме про останні сьогодні піде мова. Адже їх м’ясо не лише божественно смакує у різноманітних салатах, пастах та інших кулінарних шедеврах, а й здатне оздоровлювати і зміцнювати людьский організм.

Як саме? Читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Кальмари — це низькокалорійний продукт, який найбільше цінується за цілковиту відсутність шкідливого холестерину.

Саме тому він дозволений у дієтичному харчуванні людям з хворобами серця, кровоносних судин.

Крім того, кальмари є багатим джерелом вітамінів, амінокислот, цинку, йода і заліза, а також вони:

Кальмари сприяють нормалізації процесу травлення, покращують апетит і насичують організм корисними мінералами і вітамінами, при цьому чудово засвоюються, не залишаючи відчуття тяжкості в шлунку.

А наявність екстрактивних речовин, які сприяють виділенню шлункового соку, дозволяють рекомендувати кальмари при гастриті.

Кальмар містить у своєму складі величезну кількість йоду.

Останній у свою чергу позитивно впливає на функціонування щитовидної залози, від якої великою мірою залежить гормональне здоров’я людини.

Тому зі сміливістю можна сказати, що м’ясо кальмара має пряме відношення до обміну речовин організму, росту і в цілому розвитку людського організму.

Марганець, мідь, йод, цинк, залізо, фосфор, калій, натрій, магній і кальцій і ще великий перелік вітамінів групи B містяться у кальмарах.

Тому не варто дивуватися, чому кажуть, що морепродукт позитивно впливає не лише на фізичний стан, а й на зовнішній вигляд.

Якщо щодня їсти певну кількість кальмарів (не у сушеному вигляді), можна суттєво покращити стан шкіри, волосся та нігтів.

М’ясо кальмара містить у собі велику кількість білка, що, як відомо, добре розвиває м’язову тканину.

Тому особливо тим, хто прагне нарощувати м’язи, слід ввести морепродукт у свій щоденний раціон.

А ще кальмар корисно їсти при сухдненні, завдяки поєднанню низької калорійності та поживності.

Корисні амінокислоти таурин, аргінін та лізин забезпечують людині стійкий імунітет, гарний настрій, підвищену працездатність.

А кому не пригодиться такий набір подарунків під час похмурої і прохолодної осені?

Запасайся кальмарами і починай готувати з ними смачні кулінарні шедеври!

У кальмарів не багато протипоказань, але все ж вони є.

Їх не рекомендують вживати людям, які мають алергію на цей морепродукт, страждають виразкою шлунка чи мають проблеми з нирками.

Фото: Pexels

