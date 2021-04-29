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ICTV Ранок 29.04.2021 10:16
29.04.2021 10:16
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Корисні властивості креветок: чому морепродукти – це не порожня трата грошей


Чим корисні креветки для організму людини? Ранок у Великому Місті розповість, чому вишуканий смак цих морепродуктів – не єдина їхня перевага.

Креветки мають унікальний склад. Тільки уяви – концентрація корисних речовин у їхньому м`ясі – у 50 разів більше, ніж у курці чи свинині!

Зокрема, креветки можуть похвалитися наявністю вітамінів А, групи В, С, D, Е та РР. А також цілої низки мікроелементів, серед яких – йод, натрій, калій, залізо, сірка, мідь, фтор та інші.

Корисні властивості креветок

  • Креветки – це справжній чоловічий еліксир. Цинк і селен виступають афродизіаком і підсилюють статеві сили. А жирні амінокислоти сприяють підвищенню рівня головного чоловічого гормону – тестостерону.
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  • Коли ти їси креветки – в організмі виробляється гормон щастя серотонін. Завдяки цьому легше долатимеш стреси і частіше посміхатимешся.
  • Щоб отримати добову норму йоду, достатньо з`їсти всього 100 грамів креветок. Введи їх у свій раціон, якщо хочеш, щоб щитоподібна залоза була в нормі.
  • Креветки – потужне джерело провітаміну А. Він корисний для нашої шкіри та зору.
  • Завдяки кальцію в складі, креветки зміцнюють кістки, поліпшують кровоток і нормалізують роблту нирок.

креветки фото

  • Креветки містять хром, який виводить із організму зайвий жир та шкідливий холестерин.
  • При регулярному вживанні, креветки запобігають появі онкологічних захворювань.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості морської капусти.

Фото: Unsplash

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Теги: Здоров'я, корисні властивості, правильне харчування
29.04.2021 10:16



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