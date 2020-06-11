Що руйнує стосунки у парі: відповідь психолога

Що руйнує стосунки в парі – розповіла психологиня проекту психологічної та емоційної підтримки Марина Петрович.
Навряд чи ми коли-небудь задумувалися над тим, що стосунки може руйнувати кохання. Так, це звучить досить дивно, проте це є однією з причин.
Коли ми говоримо про кохання, кожен уявляє щось своє. Через це у кожного в голові формується свій набір переконань, своя картинка, – говорить психологиня Марина Петрович.
І часто ці дві картинки, зіштовхуючись, можуть породжувати конфлікти, які й руйнують стосунки.
Дізнайтесь, які ще існують причини, що можуть призводити до конфліктів у стосунках у відео з психологинею.Також по темі: Як уникнути конфліктів у родині: відео з психологом Конфлікти в сім’ї – що робити? Поради психотерапевта 5 кроків виходу зі стресу - корисні поради психолога
Нагадаємо, Ранок у Великому Місті співпрацює з проектом емоційної та психологічної підтримки Mindly, який проводить безкоштовні інтерактивні онлайн-лекції з психологами на своєму YouTube-каналі.
Спеціалісти на конкретних прикладах розбирають різні ситуації, в яких знаходиться люди.
Мета – дати дієві інструменти, щоб протистояти негативному психологічному впливу Covid-19 та карантину, не допустити погіршення емоційного стану українського населення.
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