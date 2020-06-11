Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Що руйнує стосунки у парі: відповідь психолога / 11.06.2020 11:10
11.06.2020 11:10
Поділитися

Що руйнує стосунки у парі: відповідь психолога


Що руйнує стосунки в парі – розповіла психологиня проекту психологічної та емоційної підтримки Марина Петрович.

Навряд чи ми коли-небудь задумувалися над тим, що стосунки може руйнувати кохання. Так, це звучить досить дивно, проте це є однією з причин.

Коли ми говоримо про кохання, кожен уявляє щось своє. Через це у кожного в голові формується свій набір переконань, своя картинка, – говорить психологиня Марина Петрович.

І часто ці дві картинки, зіштовхуючись, можуть породжувати конфлікти, які й руйнують стосунки.

Дізнайтесь, які ще існують причини, що можуть призводити до конфліктів у стосунках у відео з психологинею.

Також по темі: Як уникнути конфліктів у родині: відео з психологом Конфлікти в сім’ї – що робити? Поради психотерапевта 5 кроків виходу зі стресу - корисні поради психолога

Нагадаємо, Ранок у Великому Місті співпрацює з проектом емоційної та психологічної підтримки Mindly, який проводить безкоштовні інтерактивні онлайн-лекції з психологами на своєму YouTube-каналі.

Спеціалісти на конкретних прикладах розбирають різні ситуації, в яких знаходиться люди.

Мета – дати дієві інструменти, щоб протистояти негативному психологічному впливу Covid-19 та карантину, не допустити погіршення емоційного стану українського населення.

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Mindly, Здоров'я, корисні поради, психолог, стосунки
11.06.2020 11:10



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати