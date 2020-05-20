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ICTV / Ранок / Як уникнути конфліктів у родині: відео з психологом / 20.05.2020 15:06
20.05.2020 15:06
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Як уникнути конфліктів у родині: відео з психологом


Чому виникають конфлікти в родині і як їх уникнути? Під час карантину це питання стоїть особливо гостро, адже ми змушені майже весь свій час проводити вдома.

Розібратися з ним допомогла психологиня проекту Mindly Марина Петрович.

За її словами, найрозповсюдженішою причиною конфліктів в сім’ях, які так загострилися під час карантину, є очікування кожного з її членів.

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Всі ми з дитинства дивимось фільми та читаємо книги, в яких ми бачимо різні стереотипи на кшталт – чоловік це добувач, принц, що рятує принцесу, а жінка – смиренна та ніжна берегиня домашнього затишку.

І згодом такі стереотипи ми переносимо і на реальне життя. У відносинах ми очікуємо, що наші партнери будуть поводитись так, як ми очікуємо, проте це омана, адже кожен є індивідуальною особистістю, – говорить психологиня.

Саме тому ніколи не треба мовчки чекати, поки друга половинка виправдає ваші очікування, а треба казати, що Ви хочете почути від неї, а також чути та поважати її сподівання.

Більше корисних порад від психологині Марини Петрович дивіться у відеоінтерв’ю.

Нагадаємо, Ранок у Великому Місті співпрацює з проектом емоційної та психологічної підтримки Mindly, який проводить безкоштовні інтерактивні онлайн-лекції з психологами на своєму YouTube-каналі.

Спеціалісти на конкретних “карантинних” прикладах розбирають різні ситуації, в яких знаходиться на сьогодні населення.

Мета – дати дієві інструменти, щоб протистояти негативному психологічному впливу Covid-19 та карантину, не допустити погіршення емоційного стану українського населення.

Фото: Unsplash

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Теги: Mindly, Здоров'я, карантин, корисні поради, психолог
20.05.2020 15:06



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