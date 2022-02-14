Тривожна валіза: список речей першої необхідності, які можуть знадобитися в разі надзвичайної ситуації.

Життя стає дедалі складнішим і непередбачуванішим, тож варто бути готовими до всього.

Останнім часом рівень паніки серед українців неабияк зріс, зважаючи на щоденні новини про можливу повномасштабну війну.

Але замість того, щоб витрачати сили на безглузді хвилювання, краще діяти на випередження.

За правильної підготовки заздалегідь тебе не лякатимуть жодні надзвичайні ситуації й катаклізми.

Ранок у Великому Місті розповість, що має бути в тривожній валізі та як її зібрати.

Що обов’язково слід покласти в тривожну валізу?

Електронні документи — це дуже звучно й практично, та не варто забувати про старий добрий папір. У тривожній валізі мають лежати по 2-3 копії важливих документів. Бажано покласти їх у файлик, щоб вода не змогла їх знищити. Вони мають лежати в легкодоступному місці, аби за необхідності їх можна було дістати за лічені секунди.

Гроші. Усі картки й готівка мають бути при тобі.

Фотографій близьких та рідних із їхніми даними.

Кілька копій ключів від дверей дому й автівки.

Усе для освітлення: ліхтарик та кілька запасних батарейок до нього, кілька коробок сірників, свічки, запальнички.

Ніж та інші гострі предмети, якими можна в разі потреби щось нарізати. Не забудь і про невеличку сокиру.

Засоби зв’язку. Не обмежуйся мобільним телефоном. Якщо маєш, візьми радіоприймач і рації.

Паперова карта. Варто заздалегідь на ній відзначити точки, у яких ви з рідними зможете зустрітися.

Водонепроникний годинник та компас.

Сигнальні засоби. Усе, чим можна привернути увагу: свисток, лазерний ліхтарик і т.д.

Щоб не тягти ножиці, викрутку, шило, ніж і пилку, придбай універсальний інструмент, що поєднуватиме всі ці предмети.

Якомога ширший скотч.

Багато пакетів. Не забудь покласти й великий сміттєвий пакет на 120 л, адже він за необхідності може стати спальним місцем.

Цупка й широка мотузка оптимальної довжини.

Олівець, ручка й записник.

Нитка з голкою.

Одяг. Дві-три пари теплих шкарпеток, дощовик, один-два светри, кілька комплектів спідньої білизни, штани й шарф, яким можна буде зігріватися.

Усі ліки першої необхідності: пігулки від головного болю, кашлю, болю в шлунку, бинт, кілька джгутів, шприци, антибіотики.

Легкий посуд, бажано не зі скла.

Усе для гігієни: кілька зубних щіток, паста, мило, рушничок, вологі й сухі серветки, туалетний папір, бритва.

Їжа. Варто покласти у тривожну валізу продукти, що мають великий термін придатності й не псуються за різних температурних умов. Хорошим варіантом будуть консерви, печиво, крупи, макарони, сушені фрукти, горішки, сухі супи й пюре, солодощі.

Питна вода на 2-3 дні. Використовуй її вкрай економно.

Спирт медичний.

Туристичний намет і ковдра.

Намагайтеся зберігати спокій за будь-яких обставин.

Якісна підготовка убезпечить тебе від небезпеки!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити в разі бойових дій.

Фото: Pexels

Олександра Лоскот

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