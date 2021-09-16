“Незабаром повернусь”. Брітні Спірс видалила акаунт в Instagram

Брітні Спірс видалила акаунт в Instagram, щоб в спокійній атмосфері відсвяткувати заручини.
Таке рішення американська співачка прийняла після того, як показала обличчя свого нареченого і обручку.
У Twitter же зірка повідомила:
“— Не хвилюйтеся, друзі… Просто зроблю невелику перерву в соціальних мережах, щоб відсвяткувати свої заручини. Я незабаром повернуся”, — написала Брітні.
З теперішнім бойфрендом знаменитість знайома більше 5 років, але на серйозний крок наважились лише тепер.Також по темі: Брітні Спірс здивувала світлиною топлес і пояснила, чому фотографується оголеною Натяк опікунам? Брітні Спірс виклала в мережу провокативне фото Попри заборони. Брітні Спірс зібралася заміж?
До недавнього часу, Спірс вважали недієздатною, а всіма фінансами керував її батько.
Однак, тепер зірка виграла справу над опікою і може самостійно керувати своїм життя.
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Фото: Gifter