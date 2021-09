“Незабаром повернусь”. Брітні Спірс видалила акаунт в Instagram

Брітні Спірс видалила акаунт в Instagram, щоб в спокійній атмосфері відсвяткувати заручини.

Таке рішення американська співачка прийняла після того, як показала обличчя свого нареченого і обручку.

У Twitter же зірка повідомила:

З теперішнім бойфрендом знаменитість знайома більше 5 років, але на серйозний крок наважились лише тепер.

До недавнього часу, Спірс вважали недієздатною, а всіма фінансами керував її батько.

Однак, тепер зірка виграла справу над опікою і може самостійно керувати своїм життя.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

