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ICTV Ранок 16.09.2021 15:30
16.09.2021 15:30
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“Незабаром повернусь”. Брітні Спірс видалила акаунт в Instagram

“Незабаром повернусь”. Брітні Спірс видалила акаунт в Instagram

Брітні Спірс видалила акаунт в Instagram, щоб в спокійній атмосфері відсвяткувати заручини.

Таке рішення американська співачка прийняла після того, як показала обличчя свого нареченого і обручку.

У Twitter же зірка повідомила:

“— Не хвилюйтеся, друзі… Просто зроблю невелику перерву в соціальних мережах, щоб відсвяткувати свої заручини. Я незабаром повернуся”, — написала Брітні.

З теперішнім бойфрендом знаменитість знайома більше 5 років, але на серйозний крок наважились лише тепер.

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До недавнього часу, Спірс вважали недієздатною, а всіма фінансами керував її батько.

Однак, тепер зірка виграла справу над опікою і може самостійно керувати своїм життя.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Брітні Спірс фогографується оголеною.

Фото: Gifter

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Теги: інстаграм зірок, Бритни Спирс, шоу-бізнес
16.09.2021 15:30



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