На байку і зі зброєю. Jerry Heil записала саундтрек до фільму Apple-Man

Кліп на пісню Jerry Heil став новим трейлером до фільму про першого українського супергероя
Сьогодні, 17 вересня, вийшла нова пісня Jerry Heil — саундтрек до супергеройського фільму «Apple-Man». А кліп на неї — це трейлер самої картини, що дуже скоро вийде у широкий прокат.
Гучний успіх першого трейлеру до фільму про українського супергероя Apple-Man на початку весни пронісся та зацікавив багатьох.
Про гумористичний бойовик, що розповідає про комедійного супергероя на ім’я Людина-Яблуко, згадали українські ЗМІ й не тільки.Також по темі: Депп і Сталлоне в українському кіно? Apple-Man зібрав $120 тис на Kickstarter Заощаджує на їжі і віддає десятки тисяч на таксі? Де і як живе Jerry Heil — Зіркова скарбничка Не Марвелом єдиним. Фільми про супергероїв, які варто подивитися
Історія про чоловіка, який живе у секретній печері під Дніпром і захищає світ від сил темряви, залунала навіть у Голлівуді.
Режисер фільму й виконавець головної ролі Василь Москаленко вирішив й далі дивувати тих, хто очікує кіно.
Покликав Jerry Heil написати потужний саундтрек, а потім зняти до нього кліп, зберігаючи підхід гумористичної алюзії на супергеройські фільми.
Саундтрек до фільму Apple-Man
– Кожному супергеройському фільму потрібен потужний саундтрек, – зазначив режисер проекту Василь Москаленко. – Для України це новий жанр, і знайти музиканта, який би впорався з цією задачею, було непросто. Ми шукали автора пісні з чудовим почуттям гумору – бо фільм комедійний. Водночас, це мав бути композитор, що може створити масштабну композицію у голлівудському стилі. Дуже складне завдання. Подивіться, наскільки круто впоралася з ним Jerry Heil.
– Я хотіла писати музику до кінофільмів і це сталось! Радію, що дебютом стала саме ця робота й співпраця з крутою творчою командою й над композицією, й над кліпом, – розповіла Jerry Heil про роботу над саундтреком.
У відеороботі співачці дісталась роль воїна-захісника людства від сил зла, які уособлює в собі таємничий Доктор Бургермен.
Задля перевтілення Jerry Heil у справжню супергероїню, режисер Василь Москаленко наполіг, аби співачка була у відео на крутому байку й навчилась тримати в руках зброю.
І навіть додав трішки крові.
– Мене посадили на Харлей — і я благополучно з ним разом впала, — розповіла Jerry Heil. — Мені довелося навчитися правильно тримати пістолет… А ось чого гримери наносили мені дуже реалістичні краплі крові, дивіться у видео! Зйомка пролетіла наче за п’ять хвилин — настільки комфортно було працювати з Васею, як з режисером. І взагалі команда дуже приємна».
Саундпродюсером саундтреку став Роман Черенов, творчий псевдонім Morphom. Він — постійний саундпродюсер Jerry Heil, також співпрацював з Джамалою, Pianoбой, Vova Zi Lvova.
Як створювався саундтрек: бекстейдж
«Apple-Man» став найуспішнішим кінопроєктом зі Східної Європи на американській платформі Kickstarter, що привернуло активну увагу закордонних ЗМІ.
Американське видання Cinemablend порівняло українського супергероя з фільмами про «Людей-Ікс», німецький журнал Filmstarts — з супергеройським серіалом «The Boys» від Amazon.
Проєкт викликав позитивну реакцію, навіть привернувши увагу голлівудської зірки Дженніфер Еністон.