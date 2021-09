На байку і зі зброєю. Jerry Heil записала саундтрек до фільму Apple-Man

Кліп на пісню Jerry Heil став новим трейлером до фільму про першого українського супергероя

Сьогодні, 17 вересня, вийшла нова пісня Jerry Heil — саундтрек до супергеройського фільму «Apple-Man». А кліп на неї — це трейлер самої картини, що дуже скоро вийде у широкий прокат.

Гучний успіх першого трейлеру до фільму про українського супергероя Apple-Man на початку весни пронісся та зацікавив багатьох.

Про гумористичний бойовик, що розповідає про комедійного супергероя на ім’я Людина-Яблуко, згадали українські ЗМІ й не тільки.

Історія про чоловіка, який живе у секретній печері під Дніпром і захищає світ від сил темряви, залунала навіть у Голлівуді.

Режисер фільму й виконавець головної ролі Василь Москаленко вирішив й далі дивувати тих, хто очікує кіно.

Покликав Jerry Heil написати потужний саундтрек, а потім зняти до нього кліп, зберігаючи підхід гумористичної алюзії на супергеройські фільми.

– Кожному супергеройському фільму потрібен потужний саундтрек, – зазначив режисер проекту Василь Москаленко. – Для України це новий жанр, і знайти музиканта, який би впорався з цією задачею, було непросто. Ми шукали автора пісні з чудовим почуттям гумору – бо фільм комедійний. Водночас, це мав бути композитор, що може створити масштабну композицію у голлівудському стилі. Дуже складне завдання. Подивіться, наскільки круто впоралася з ним Jerry Heil.

У відеороботі співачці дісталась роль воїна-захісника людства від сил зла, які уособлює в собі таємничий Доктор Бургермен.

Задля перевтілення Jerry Heil у справжню супергероїню, режисер Василь Москаленко наполіг, аби співачка була у відео на крутому байку й навчилась тримати в руках зброю.

І навіть додав трішки крові.

– Мене посадили на Харлей — і я благополучно з ним разом впала, — розповіла Jerry Heil. — Мені довелося навчитися правильно тримати пістолет… А ось чого гримери наносили мені дуже реалістичні краплі крові, дивіться у видео! Зйомка пролетіла наче за п’ять хвилин — настільки комфортно було працювати з Васею, як з режисером. І взагалі команда дуже приємна».

Саундпродюсером саундтреку став Роман Черенов, творчий псевдонім Morphom. Він — постійний саундпродюсер Jerry Heil, також співпрацював з Джамалою, Pianoбой, Vova Zi Lvova.

«Apple-Man» став найуспішнішим кінопроєктом зі Східної Європи на американській платформі Kickstarter, що привернуло активну увагу закордонних ЗМІ.

Американське видання Cinemablend порівняло українського супергероя з фільмами про «Людей-Ікс», німецький журнал Filmstarts — з супергеройським серіалом «The Boys» від Amazon.

Проєкт викликав позитивну реакцію, навіть привернувши увагу голлівудської зірки Дженніфер Еністон.

