Не Марвелом єдиним. Фільми про супергероїв, які варто подивитися

Добірка кращих фільмів про супергероїв.

Бувають дні, коли хочеться забути про робочі обов’язки, відкласти прання та інші побутові справи й зануритися у цікавезний світ фентезі.

У героя коміксів ми тебе не перетворимо, але потрібну атмосферу сторити допоможемо.

Тож запасайся своїм тріко, ну, або супергеройським халатом — це не так принципово. Прихопи із собою поп-корн та налаштуйся на порятунок світу.

Ранок у Великому Місті приготував для тебе багато крутого екшену!

Топ-7 фільмів про супергероїв

Шазам!

Рік випуску: 2019

Рейтинг IMDb: 7,0

Якщо хочеш сьогодні згадати, що добро завжди перемагає зло, і наповнитись позитивом, тоді точно мусиш сьогодні подивитися цей фільм.

Дуже добрий, веселий та милий.

Сюжет

Біллі Бетсон — підліток, який вже шість разів тікав від прийомних сімей.

Цього разу він потрапляє у сім’ю Фріменом, яка, здається, може стати для нього рідною.

Він швидко подружився з Фредді Фріменом, який є його ровесником і буквально схиблений на різних супергероях з коміксів.

Разом вони ходять у школу і весело проводять час. Однак Фредді терпить постійні знущання з боку однолітків, а Біллі просто не може цього терпіти.

Він рятує його від чергових побоїв і тікає від негідників, заскочивши у звичайний вагон метро.

Але, вийшовши із потяга, він зустріне таємничого чоловіка, який назавжди змінить його життя, перетворишви у справжнісінького супергероя на ім’я Шазам!

Диво-жінка

Рік випуску: 2017

Рейтинг IMDb: 7,4

Ну, нарешті!

Прекрасний фільм про жіночну сміливицю, яка може не лише боротися, а й зваблювати.

Сюжет

На прекрасному острові Феміскіра живуть амазонки — жінки, завжди готові до війни.

Діана, дочка ватажка, тільки навчається мистецтву боротьби.

Одного разу на їх землю, де панує мир, прилітають ворожі літаки. Розгортається запекла битва між амазонками і німецькими солдатами.

Вражена Діана дізнається, що десь далеко вже не перший рік іде справжня війна і страждають люди.

Хоробра дівчина рятує шпигуна, який обіцяє відвезти її туди, де царює несправедливість і горе.

Взявши з собою всі артефакти сили, поки ще наївна амазонка відправляється рятувати світ.

Що її там чекає, і чи зможе вона зупинити кровопролиття?

Доктор Стрендж

Рік випуску: 2016

Рейтинг IMDb: 7,5

Скотт Дерріксон просто неймовірний!

Якщо ти теж так вважаєш, то перед тим, як знову дивитися усі частини Шерлока, переглянь цей фільм.

Він заслуговує твоєї увагу.

Сюжет

Стівен Стрендж був відомим нейрохірургом, що врятував тисячі життів.

Він проводив не тільки складні операції, але й винаходив передові методи лікування, що застосовуються на практиці іншими.

Автомобільна аварія поставила хрест на продовженні кар’єри: руки Стренджа були пошкоджені і не залишали йому альтернативи, крім як піти з медицини.

У пошуках вирішення проблеми і заспокоєння, герой відправився у подорож по світу. Йому відкрилися таємниці світобудови, про які лікар і не підозрював. Нова глава почалася із зустрічі зі Старійшиною, яка запропонувала Стренджу заглянути далі, у не зовсім очевидні моменти, пізнати магію і ще багато дивовижних явищ і речей.

Одним із антагоністів Стівена виступає Кацилій — колишній учень Старійшини, що вмістив у кіноверсії в себе риси відразу декількох персонажів оригінального коміксу.

Доктора чекають пригоди, і він до них повністю готовий.

Пипець

Рік випуску: 2010

Рейтинг IMDb: 7,6

Дуже нестандартний фільм про супергероїв, який точно сподобається усім любителям чорного гумору.

Фільм вміло маскується під молодіжну комедію, але насправді є чудовою соціальною сатирою.

Сюжет

Багато підлітків зачитуються коміксами і мріють стати супергероями.

Але мало хто розуміє, що в реальному житті немає місця надздібностям.

Та, якщо у тебе достатньо хоробрості або дурості, щоб поодинці боротися зі злочинцями, то тут можна обійтися і без суперможливостей. ї

Саме це роблять герої фільму “Пипець”.

Вони звичайні люди, яким набридло терпіти несправедливість і байдужість навколишнього світу.

Так звичайний нескладний підліток, якому набридли вічні глузування на вулиці, одягає безглуздий зелений гідрокостюм і виходить на боротьбу зі злом.

Люсі

Рік випуску: 2014

Рейтинг IMDb: 6,4

Ще один прекрасний екшн про супержінку, який свого часу набув неймовірного розголосу і практично став легендарним.

Сюжет

Люсі, що живе в Тайбеї і полюбляє дискотеки, була звичайнісінькою дівчиною.

Але друг змушує її передати дивний кейс.

Так Люсі стає наркокур’єркою, після чого їй повідомляють, що в живіт їй зашили пакет з наркотиками, який вона повинна перевезти.

За непокору Люсі отримує кілька сильних ударів, у тому числі і удар в живіт.

Наркотики, поміщені в її тіло, потрапляють в організм, але діють вельми специфічно, наділяючи її надлюдськими здібностями.

Людям відомо, що людина використовує лише 10% свого мозку.

Завдяки препарату потенціал Люсі зростає, з кожною секундою перетворюючи її з жертви на справжню бойову машину, що володіє телекінезом і абсолютно несприйнятлива до болю.

Хенкок

Рік випуску: 2008

Рейтинг IMDb: 6,4

Усі фільми, де з’являється Вілл Сміт, автоматично приурочені на успіх.

Особливо, якщо вони про крутого й дуже нестандартного супергероя, до речі, схожого за характером на Дедпула.

Сюжет

Хенкок не вписується у жодні стеретипи про супергероїв.

Він доволі грубий у спілкуванні, а ще випиває.

Частенько його боротьба зі злом завдає місту неабияких руйнувань, тож жителі Лос-Анджелосу його не дуже люблять.

Якось раз, під час серйозної автомобільної аварії, Хенкок рятує чоловіка Рея Ембрі, що займається піаром.

На знак подяки Рей вирішує кардинально змінити імідж недбайливого героя, так щоб люди його шанували.

Ось тільки зробити це виявляється не так вже й просто…

Веном

Рік випуску: 2018

Рейтинг IMDb: 6,7

Ну, гаразд, ми не могли стриматись і таки додали один продукт від легендарного Марвел.

А як по-іншому? Якщо на додачу враховути той факт, що це одна із найбільш очікуваних екранізацій коміксів у історії.

Сюжет

Запальний репортер Едді Брок розслідує випадки жорстоких експериментів над людьми.

Проникнувши в секретну лабораторію, чоловік “підчіплює” інопланетного «паразита» Венома, що дарує нелюдську силу.

Едді втрачає контроль над собою, але зате отримує надздібності й несподіваного соратника з іншої планети.

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку фільмів та серіалів про вампірів.

Фото: IMDb

Софія Сукач

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