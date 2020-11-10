Apple-Man: Дженніфер Еністон оцінила український супергеройський фільм

Вийшов офіційний трейлер нового супергеройського фільму Apple-Man. Комедійний бойовик став першим українським фільмом, який знімався у LED-студії з віртуальними декораціями Unreal Engine. А ще це перший фільм у світі, який знімає робот, синхронізований з віртуальним світом.

Закордонні кінокритики порівнюють проект українського режисера Василя Москаленко з фільмами Marvel «Люди-Ікс» і серіалом «Boys» від Amazon.

Коли я спілкуюся з колегами з США, вони не вірять в те, що у нас в Україні є всі ті ж технології, що і в Голлівуді. Багато хто не здогадується, що часто пост-продакшн для голлівудських блокбастерів роблять у Києві, Дніпрі, Харкові. Я хочу, щоб наш фільм заявив про українських фахівців, українські технології на весь світ, – розповів режисер фільму Василь Москаленко.

Сюжет стрічки

Сюжет фільму Apple-Man побудований за всіма канонами супергеройського кіно. Чоловік-Яблуко з’явився у результаті секретного експерименту по створенню суперсолдат. Разом з Дівчиною-Вишнею він зібрав команду супергероїв, до якої увійшли Капітан Капуста, Супер-Морквяний Пес і Людина-Перець. Їм протистоїть Суперлиходій на ім’я Доктор Бургермен, який має намір знищити людство і використовувати планету Земля для створення чізбургеру Апокаліпсису.

Головна особливість Apple-Man – популяризація здорового способу життя.

Правильне харчування рятує життя – точно так само, як супергерої. Це головний меседж фільму. Якщо ви переглянете статистику Світового Центру Охорони здоров’я, зрозумієте чому. Нездорове харчування щорічно забирає життя 11 мільйонів людей. Але коли про це заявляють науковці, ніхто не слухає. Статистика здається людям нудною. На відміну від яскравих реклам фаст-фуду. … Мета нашого фільму – мовою Супергеройського фільму-казки мотивувати людей замислитися, наскільки важливо вести здоровий спосіб життя і правильно харчуватися , – каже режисер фільму Василь Москаленко.

Головну жіночу роль у фільмі грає українська актриса і телеведуча Іванна Онуфрійчук. Оператор-постановник проекту – Володимир Кратинов.

Apple-Man – це продовження однойменного короткого метра про супергероїв. Короткометражка була знята під час карантину у кімнаті 14м2. Вона викликала резонанс у США, і сподобалася Дженніфер Еністон.

P.S. Ролик розміщений на відомому американському сайті Kickstarter, на якому талановиті люди збирають кошти на реалізацію своїх проектів. Зараз саме від людей залежить, чи відбудеться прем’єра фільму. Проект має на меті на Kickstarter – зібрати 120 000 доларів США на зйомки художнього фільму.

У даний час збори становлять 51 310 доларів. Зробити внесок може будь-хто (як з США, так і з України) за винагороду: квитки на прем’єру у Києві, Blue-Ray диски, ексклюзивні футболки, постери, колекційні артефакти, пов’язані з фільмом (наприклад, маска Доктора Бургермена з дерева і металу).

Також, є можливість розмістити своє ім’я у фільмі в якості графіті на стіні або написи на вуличному знаку (наприклад, творці фільму можуть назвати кіно-вулицю на честь донатера), а також отримати у фільмі роль в епізоді.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про інші фільми з крутими спецефектами.

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