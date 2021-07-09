Заощаджує на їжі і віддає десятки тисяч на таксі? Де і як живе Jerry Heil — Зіркова скарбничка

“Я знаю, що треба витягувати з розетки усі прилади”— так українська співачка Jerry Heil описала свій лайфхак економії.
Про це співачка розповіла телеведучій Олександрі Кучеренко під час екскурсії своєю квартирою.
В гості до відомих українців телеведуча ходить не сама — а з лічильником економії.
Цього разу вона з’ясувала: хоч Jerry Heil і віддає на таксі кругленькі суми (орієнтовно 30 тисяч), але загалом є екосвідомою людиною.
На шопінг зірка витрачає близько п’яти тисяч гривень.Також по темі: Дорогий шопінг і порожній холодильник. Як живе голова "Голосу" Кіра Рудик — Зіркова скарбничка Життя на широку ногу. Приходько показала будинок і пояснила, чому не економить – Зіркова скарбничка Чому Ольга Фреймут не повернеться у Ревізор – ексклюзивне інтерв'ю | 33 за 3
Непотрібні речі співачка продає або жертвує у дитбудинок.
Jerry Heil дбає про екологію, тому пластик віддає на повторну переробку.
На їжу у знаменитості іде мало, загалом 2500 гривень на місяць.
Ви ж до сироїда прийшли! Це суперекономія. Я не купую м’яса, риби, яєць, молочки і не користуюся плитою, — акцентувала зірка.
На закупи співачка ходить з еко-торбинкою.
Окрім цього, вона стежить за акційними пропозиціями у магазинах.
У мене є додаток супермаркету, до якого я ходжу. Там періодично всілякі акції. Я люблю, для мене це як гра, — зізналася Jerry Heil.
Скільки знаменитість платить за оренду житла?
Як багато витрачає на комунальні послуги і чи носить найдорожчу річ у своєму гардеробі?
Про це і не тільки дивіться у нашій новій рубриці “Зіркова скарбничка”.
Нагадаємо, раніше Олександра Кучеренко була в гостях у Євгена Клопотенка.