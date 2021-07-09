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ICTV Ранок 09.07.2021 10:32
09.07.2021 10:32
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Заощаджує на їжі і віддає десятки тисяч на таксі? Де і як живе Jerry Heil — Зіркова скарбничка


“Я знаю, що треба витягувати з розетки усі прилади”— так українська співачка Jerry Heil описала свій лайфхак економії. 

Про це співачка розповіла телеведучій Олександрі Кучеренко під час екскурсії своєю квартирою.

В гості до відомих українців телеведуча ходить не сама — а з лічильником економії.

Цього разу вона з’ясувала: хоч Jerry Heil і віддає на таксі кругленькі суми (орієнтовно 30 тисяч), але загалом є екосвідомою людиною.

На шопінг зірка витрачає близько п’яти тисяч гривень.

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Непотрібні речі співачка продає або жертвує у дитбудинок.

Jerry Heil дбає про екологію, тому пластик віддає на повторну переробку.

На їжу у знаменитості іде мало, загалом 2500 гривень на місяць.

Ви ж до сироїда прийшли! Це суперекономія. Я не купую м’яса, риби, яєць, молочки і не користуюся плитою, — акцентувала зірка.

На закупи співачка ходить з еко-торбинкою.

Окрім цього, вона стежить за акційними пропозиціями у магазинах.

У мене є додаток супермаркету, до якого я ходжу. Там періодично всілякі акції. Я люблю, для мене це як гра, — зізналася Jerry Heil.

Скільки знаменитість платить за оренду житла?

Як багато витрачає на комунальні послуги і чи носить найдорожчу річ у своєму гардеробі?

Про це і не тільки дивіться у нашій новій рубриці “Зіркова скарбничка”.

Нагадаємо, раніше Олександра Кучеренко була в гостях у Євгена Клопотенка.

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Теги: Зіркова скарбничка, Олександра Кучеренко
09.07.2021 10:32



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