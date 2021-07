Заощаджує на їжі і віддає десятки тисяч на таксі? Де і як живе Jerry Heil — Зіркова скарбничка

“Я знаю, що треба витягувати з розетки усі прилади”— так українська співачка Jerry Heil описала свій лайфхак економії.

Про це співачка розповіла телеведучій Олександрі Кучеренко під час екскурсії своєю квартирою.

В гості до відомих українців телеведуча ходить не сама — а з лічильником економії.

Цього разу вона з’ясувала: хоч Jerry Heil і віддає на таксі кругленькі суми (орієнтовно 30 тисяч), але загалом є екосвідомою людиною.

На шопінг зірка витрачає близько п’яти тисяч гривень.

Непотрібні речі співачка продає або жертвує у дитбудинок.

Jerry Heil дбає про екологію, тому пластик віддає на повторну переробку.

На їжу у знаменитості іде мало, загалом 2500 гривень на місяць.

На закупи співачка ходить з еко-торбинкою.

Окрім цього, вона стежить за акційними пропозиціями у магазинах.

Скільки знаменитість платить за оренду житла?

Як багато витрачає на комунальні послуги і чи носить найдорожчу річ у своєму гардеробі?

Про це і не тільки дивіться у нашій новій рубриці “Зіркова скарбничка”.

