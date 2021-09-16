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ICTV Ранок 16.09.2021 17:00
16.09.2021 17:00
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Сталевий прес. Святослав Вакарчук вразив спортивною фігурою

Сталевий прес. Святослав Вакарчук вразив спортивною фігурою

Лідер гурту “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук показав фото, де видно спортивну фігуру.

Співак поділився фогографією у своєму Інстаграм.

На фотографії зірка зафіксований в одній з поз йоги.

— Йога ніколи не дається легко, але завжди нагороджує, – прокоментував свій знімок Вакарчук.

Допис встиг зібрати більше 13 тисяч вподобань.

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У коментарях підписники пишуть компліменти й захоплюються зовнішнім виглядом знаменитості.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували, які вишиванки носять зірки.

Фото: sviatoslav.vakarchuk

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Теги: інстаграм зірок, Святослав Вакарчук, шоу-бізнес
16.09.2021 17:00



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