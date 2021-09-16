Сталевий прес. Святослав Вакарчук вразив спортивною фігурою

Лідер гурту “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук показав фото, де видно спортивну фігуру.
Співак поділився фогографією у своєму Інстаграм.
На фотографії зірка зафіксований в одній з поз йоги.
— Йога ніколи не дається легко, але завжди нагороджує, – прокоментував свій знімок Вакарчук.
Допис встиг зібрати більше 13 тисяч вподобань.Також по темі: Вакарчук зворушив підписників, присвятивши пісню медикам Яким Віктор Павлік був у дитинстві? Дружина співака поділилася зворушливим фото Чому Pianoboy більше не співає хіт "Слуга народу"? Ексклюзивне інтерв'ю Шурова | 33 за 3
У коментарях підписники пишуть компліменти й захоплюються зовнішнім виглядом знаменитості.
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Нагадаємо, раніше ми показували, які вишиванки носять зірки.
Фото: sviatoslav.vakarchuk