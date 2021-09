Сталевий прес. Святослав Вакарчук вразив спортивною фігурою

Лідер гурту “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук показав фото, де видно спортивну фігуру.

Співак поділився фогографією у своєму Інстаграм.

На фотографії зірка зафіксований в одній з поз йоги.

Допис встиг зібрати більше 13 тисяч вподобань.

У коментарях підписники пишуть компліменти й захоплюються зовнішнім виглядом знаменитості.

Фото: sviatoslav.vakarchuk

