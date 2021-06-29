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ICTV Ранок 29.06.2021 10:20
29.06.2021 10:20
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Чому Pianoboy більше не співає хіт “Слуга народу”? Ексклюзивне інтерв’ю Шурова | 33 за 3


“Я не займаюсь пропагандою політичних партій, — так соліст гурту Pianoboy Дмитро Шуров пояснив, чому більше не виконує пісню із серіалу “Слуга Народу”.

Про це він сказав Олександрі Кучеренко в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання ведучої про те, чому відмовився іти в політику, співак відповів:

Тому що люблю свободу.

Також по темі: Степан Казанін розповів, чи очікує Квартал 95 на повернення Зеленського: інтерв'ю | 33 ЗА 3 Мішель Андраде розповіла, чому б не заспівала дуетом з Олегом Винником: інтерв'ю | 33 за 3 Дмитро Танкович розповів, чим відрізняється менталітет українців і білорусів: інтерв'ю | 33 за 3

Шуров також зізнався, що більшість його пісень були написані “під наркотиком, якщо так можна назвати шоколад”, і одна — “по п’яні”.

Оцінює себе як музиканта на 7 з 10, і додає:

Це, якщо я — у хорошому настрої, після червоного сухого, а в залі — мої люди.

Про те, у якому найбільш неочікуваному місті до нього приходила муза, і кого обере — Земфіру чи Океан Ельзи – дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше у рамка рубрики 33 за 3 інтерв’ю дав екс-міністр Владислав Криклій.

Фото: aakucherenko,dmitry_shurov

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Теги: 33 за 3, Pianoboy, Дмитро Шуров, Олександра Кучеренко
29.06.2021 10:20



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