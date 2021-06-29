Чому Pianoboy більше не співає хіт “Слуга народу”? Ексклюзивне інтерв’ю Шурова | 33 за 3

“Я не займаюсь пропагандою політичних партій, — так соліст гурту Pianoboy Дмитро Шуров пояснив, чому більше не виконує пісню із серіалу “Слуга Народу”.

Про це він сказав Олександрі Кучеренко в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання ведучої про те, чому відмовився іти в політику, співак відповів:

Тому що люблю свободу.

Шуров також зізнався, що більшість його пісень були написані “під наркотиком, якщо так можна назвати шоколад”, і одна — “по п’яні”.

Оцінює себе як музиканта на 7 з 10, і додає:

Це, якщо я — у хорошому настрої, після червоного сухого, а в залі — мої люди.

Про те, у якому найбільш неочікуваному місті до нього приходила муза, і кого обере — Земфіру чи Океан Ельзи – дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше у рамка рубрики 33 за 3 інтерв’ю дав екс-міністр Владислав Криклій.

Фото: aakucherenko,dmitry_shurov

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