Дженніфер Лопес в топі і міні-спідниці з зав’язками вразила фігурою

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес з’явилась на церемонії MTV Video Music Awards у відвертому образі.
Знаменитість поділилась образом в своєму акаунті Instagram.
На відео, де Дженніфер проходиться, можна детально роздивитись образ.
Зірка надягла чорний топ зі шнурівкою в області декольте та міні-спідниці зі стразами, яка має на стегнах розрізи.
Доповнила наряд прозорими босоніжками на високих підборах.Також по темі: Їй справді 52? Дженніфер Лопес знову показала стрункі ноги Бен Аффлек готується зробити Дженніфер Лопес пропозицію? Викрадач дівочих сердець. ТОП-7 фільмів з Беном Аффлеком
Допис за день встиг зібрати більше трьох мільйонів вподобань.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як через цінник Дженніфер Лопес осоромилась на показі Dolce & Gabbana.
Фото: IMBd