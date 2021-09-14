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ICTV Ранок 14.09.2021 17:00
14.09.2021 17:00
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Дженніфер Лопес в топі і міні-спідниці з зав’язками вразила фігурою

Дженніфер Лопес в топі і міні-спідниці з зав’язками вразила фігурою

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес з’явилась на церемонії MTV Video Music Awards у відвертому образі.

Знаменитість поділилась образом в своєму акаунті Instagram.

На відео, де Дженніфер проходиться, можна детально роздивитись образ.

Зірка надягла чорний топ зі шнурівкою в області декольте та міні-спідниці зі стразами, яка має на стегнах розрізи.

Доповнила наряд прозорими босоніжками на високих підборах.

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Допис за день встиг зібрати більше трьох мільйонів вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як через цінник Дженніфер Лопес осоромилась на показі Dolce & Gabbana.

Фото: IMBd

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Теги: інстаграм зірок, Дженіфер Лопес, шоу-бізнес
14.09.2021 17:00



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