5 причин прокидатися раніше 

5 причин, чому варто прокидатися раніше

Тепла ковдра, бажання довше поніжитися у ліжечку і поспати ще годинку.

Ранок у Великому Місті з’ясував, чому слід відмовитися від цих спокус.

Розповідаємо, чим корисний ранній підйом і як він зможе змінити ваше життя на краще.

За своїми біоритмами людина має лягати і прокидатися рано.

Це підвищує імунітет і нормалізує гормональний фон.

Гормон сну мелатонін виробляється в організмі з настанням темряви.

Пік його вироблення припадає з 00:00 до 03:00.

Підйом о п’ятій чи шостій ранку стане запорукою того, що вам потрібно буде заснути о десятій вечора.

Таким чином якість сну підвищиться.

Це дасть організму заряд бадьорості і стане чудовою профілактикою хвороб.

Люди, які прокидаються пізніше, у поспіху зазвичай пропускають сніданок.

Це може призвести до переїдань увечері.

Наслідок – зайва вага і проблеми з харчуванням.

Кілька додаткових годин вранці забезпечать вам повноцінний сніданок і відчуття ситості упродовж дня.

Ранній підйом допоможе встигати більше.

Зі сходом сонця розпочинають свій день багато успішних підприємців.

Це Ілон Маск, який нещодавно став найбагатшою людиною світу, директор корпорації Apple Тім Кук, засновник Virgin Group Річард Бренсон.

Коли весь світ ще спить, ви маєте час краще сфокусуватися на завданнях.

Можете спланувати свій день і з ясним розумом ухвалити важливі рішення.

Ви зможете взятися за завдання, які відкладали через брак часу.

Ранок – гарний час для медитацій, догляду за обличчям чи пробіжок.

У вас буде шанс розвинути нові ранкові звички. Наприклад, читання або вивчення іноземних мов.

Із практикою ранніх підйомів, ви побачите, наскільки затишний світ, коли більшість ще спить.

Зможете духовно збагатитися, насолодитися спокоєм, уникнути зайвого шуму.

Це налаштує на позитив і знизить занепокоєність.

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті писав, про найкращі корисні звички.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.