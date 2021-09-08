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ICTV Ранок 08.09.2021 15:40
08.09.2021 15:40
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На роботу в купальнику. Настя Каменських показала, як одягається на гастролях

На роботу в купальнику. Настя Каменських показала, як одягається на гастролях

Українська співачка Настя Каменських вирушила на гастролі до Туреччини, звідки поділилась новою світлиною.

Знаменитість розмістила у своєму Інстаграм-блозі.

На знімку Настя позує у купальнику у тваринний принт.

До речі, низ купального костюму має високу посадку, чим звабливо відкриває сідниці.

Гастролі, — так підписала фото знаменитість.

А Каменських цим і користується, тому на одній з фотографій можна побачити виграшну позу.

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Менш ніж за добу, допис встиг зібрати майже 100 тисяч вподобань.

Більше новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали

Фото: kamenskux

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Теги: інстаграм зірок, Настя Каменських, шоу-бізнес
08.09.2021 15:40



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