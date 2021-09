На роботу в купальнику. Настя Каменських показала, як одягається на гастролях

Українська співачка Настя Каменських вирушила на гастролі до Туреччини, звідки поділилась новою світлиною.

Знаменитість розмістила у своєму Інстаграм-блозі.

На знімку Настя позує у купальнику у тваринний принт.

До речі, низ купального костюму має високу посадку, чим звабливо відкриває сідниці.

А Каменських цим і користується, тому на одній з фотографій можна побачити виграшну позу.

Менш ніж за добу, допис встиг зібрати майже 100 тисяч вподобань.

Більше новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали

Фото: kamenskux

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.