На роботу в купальнику. Настя Каменських показала, як одягається на гастролях

Українська співачка Настя Каменських вирушила на гастролі до Туреччини, звідки поділилась новою світлиною.
Знаменитість розмістила у своєму Інстаграм-блозі.
На знімку Настя позує у купальнику у тваринний принт.
До речі, низ купального костюму має високу посадку, чим звабливо відкриває сідниці.
Гастролі, — так підписала фото знаменитість.
А Каменських цим і користується, тому на одній з фотографій можна побачити виграшну позу.Також по темі: Порція апетитних фото. Потап та Настя Каменських показали, як відпочивають у Хорватії Медовий світанок у бікіні. Настя Каменських показала, як зустрічає сонце Потап і Настя Каменських запалили Instagram своїми гарячими танцями
Менш ніж за добу, допис встиг зібрати майже 100 тисяч вподобань.
Більше новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми розповідали
Фото: kamenskux